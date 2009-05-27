تجهیز 3 هزار هکتار از اراضی هرمزگان به سیستم آبیاری تحت فشار

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدامین خیاط ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: در راستای حمایت از کشاورزان در خصوص دریافت تسهیلات جهت توسعه کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در خردادماه گذشته تاسیس شده و در بدو تاسیس 71 تشکل کشاورزی به عضویت این صندوق درآمدند.

وی بیان کرد: برای تسریع در امور توسعه بخش کشاورزی با حمایت این صندوق، کشاورزان نیازی به مراجعه به بانک ندارند و می توانند در سال جاری جهت راه اندازی تاسیسات آبیاری تحت فشار از این صندوق تسهیلات بلاعوض دریافت کنند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان در خصوص میزان مبلغ این حمایتها نیز گفت: به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار کشاورز نیازمند مبلغ دو میلیون و 800 هزار تومان است که صندوق حداکثر 50 درصد آن که معادل یک میلیون و 400 هزار تومان است را به صورت بلاعوض در اختیار تشکلها برای استقرار سیستم آبیاری تحت فشار قرار می دهد.

وی در خصوص شیوه دریافت تسهیلات به کشاورزان نیز بیان داشت: کشاورز ضمن ارائه درخواست به مدیریت شهرستانها و انجام طرح و نقشه برداری پروژه با انتخاب پیمانکار از بین پیمانکاران مجاز واجد شرایط که صلاحیتشان توسط مدیریت آب و خاک به تایید رسیده، می توانند پروژه آبیاری تحت فشار را در اراضی خود اجرا کنند.

وی با تاکید بر حمایت حداکثر 50 درصدی صندوق افزود: 48 میلیارد ریال توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در قالب انعقاد دو قرارداد عاملیت در راستای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در سال جاری اختصاص یافته است.

وی استقبال کشاورزان از این پروژه را بسیار پرشور و مطلوب دانست و عنوان کرد: تعداد 194 پروژه در کل استان توسط این صندوق در حال انجام است که سه هزار و 400 هکتار را در برمی گیرد، از این تعداد پروژه 58 پروژه در شهرستان بندرعباس، 43 پروژه در شهرستان میناب، 32 پروژه در شهرستان رودان، 15 پروژه در شهرستان حاجی آباد، 22 پروژه در شهرستان خمیر، هفت پروژه در شهرستان بستک، 12 پروژه در شهرستان بندرلنگه و پنج پروژه در شهرستان پارسیان در حال عملیاتی شدن است.

خیاط حمایت از آبیاری تحت فشار به دو روش بارانی و قطره ای در این پروژه را تعریف شده دانست و عنوان کرد: در روش بارانی حمایت بلاعوض یک میلیون تومان است که با توجه به وضعیت اقلیمی، استقبال تمامی مراجعان به روش قطره ای تحت فشار بوده است اما امید می رود در آینده از روش بارانی نیز استقبال صورت پذیرد.

وی که از اتمام بیش از 600 هکتار از اراضی پروژه های آبیاری تحت فشار خبر داد و بیان کرد: امید است بقیه اراضی تا خردادماه و در نهایت با تمدید مهلت به پیمانکاران تا شهریور ماه سال جاری به اتمام برسد.

خیاط در خصوص عوامل تاخیر پروژه ها نیز افزود: زیر کشت بودن اراضی، تعداد اندک پیمانکار نسبت به وسعت پروژه ها و بنیه ضعیف مالی برخی پیمانکاران از عوامل تاثیرگذار در روند کند برخی از پروژه ها بوده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در خصوص اهداف این صندوق نیز گفت: رویکرد صندوق به حمایت از تشکلهای فراگیر کشاورزی در حوزه های شیلات، دام، زاعت و باغبانی، تعاونی های تولید، تعاونی های روستایی و محصولی و ... است و به طور قطع در مراحل بعدی صندوق حمایت خود را بنا به درخواست سازمان و نیاز بخش کشاورزی به دیگر حوزه ها نیز معطوف خواهد کرد تا با حمایت اقتصادی از بخش کشاورزی در تامین نقدینگی و تقویت تشکلها و تعاونی ها و همچنین هدفمند کردن یارانه ها گامی مثبت در فراهم آوردن بستر مناسب برای توسعه کشاورزی استان برداشته باشد.

وی در خصوص میزان سهام و مشارکت تشکلها در صندوق نیز بیان کرد: حداقل 51 درصد سهام این صندوق متعلق به تشکلها و تعاونی هاست و حداکثر مشارکت دولت در این صندوق 49 درصد است.

وی افزود: سیستم آبیاری تحت فشار توسط پیمانکاران تایید شده انجام خواهد گرفت بنابراین پس از اتمام پروژه ها با تایید فنی توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی هزینه تعریف شده به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

وی در پایان از تصمیم سازمان جهاد کشاورزی برای حمایت از 15 هزار هکتار از اراضی استان برای استقرار سیستم آبیاری تحت فشار در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به استقبال کشاورزان از آبیاری تحت فشار با افزایش میزان حمایت سعی در ارتقای کیفی و کمی آبیاری تحت فشار در سطح استان را داریم و امید است بار دیگر با استقبال مناسب، فرهنگ استفاده صحیح و بهینه از آب در کشاورزی منطقه نهادینه شود.