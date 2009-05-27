افراط و تفریط در برخورد با نخبگان/ دولتی مقتدر و دانشمند می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی که به ترتیب حروف الفبا در این گزارش به بررسی سخنرانیهای آنها درباره دانشگاه و دانشجو پرداخته شده از مطرح ترین کاندیداهایی هستند که یا خود و یا حامیان آنها در دانشگاهها نشستهای انتخاباتی برگزار کرده اند.

کاندیداها

احمدی نژاد

احمدی نژاد دیدار دانشگاهی نداشت.

محسن رضایی

محسن رضایی در جمع دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه علامه در خصوص بومی سازی علوم انسانی در کشور گفت: در این زمینه دارای نظراتی هستم و قبول ندارم که رئیس جمهور یک کشور بخواهد در هر مسئله ای دخالت نماید.

این کاندیدای ریاست جمهوری دهم در خصوص برخورد دولت احتمالی وی با دانشجویان ستاره دار عنوان کرد: تصور می کنم مشکل اساسی ما در حال حاضر مسئله قوانین و حقوق مشروع شهروندی است که دولتی فعالیت دانشجویان را بی نهایت افزایش می دهد و در دولتی دیگر آن را بی نهایت کاهش می دهد که نباید این گونه باشد چرا که دانشجویان دلشان برای وطن می سوزد و اگر حریم قانونی را مشخص کنیم دیگر ماموران دولت وارد حریم شخصی شهروندان و به ویژه دانشجویان نخواهند شد.

رضایی با انتقاد بر دو رویکرد نسبت به نخبگان جامعه که در دولت های پیشین وجود داشته است، گفت: یک رویکرد آن بوده که روی به جلب نخبگان آورده اند ولی نتوانستند از آن استفاده کنند و رویکرد دیگر آنان این بوده که نخبگان را فراری دادند چون در پی پاک نمودن صورت مسئله بودند.

مهدی کروبی

به گفته کریمیان رئیس ستاد انتخاباتی کروبی در چهار محال و بختیاری برنامه حضور مهدی کروبی در دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به خاطر فشردگی برنامه های این کاندیدا در صدا و سیما لغو شده است.

میرحسین موسوی

میرحسین موسوی در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه هر نوع نگاه امنیتی به دانشگاه محکوم است، گفت: اعتقاد ما بر این است که امنیت دانشگاه اهمیت دارد اما از آن مهمتر امنیت دانشجویان است و بر اساس همین اعتقاد نیز اعلام می کنیم که هر چند امنیت دولت مهم است اما امنیت مردم از آن مهمتر است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم بهره گیری دولت از تمامی ظرفیتهای کارشناسی و دانشگاهی کشور گفت: ما باید از تجربیات و نظرات دیگران به نفع منافع ملی خود و پیشرفت ایران استفاده کنیم. ما انقلاب کردیم تا کشورمان آزاد و پیشتاز باشد.

دکتر زهرا رهنورد نیز در دانشگاه تبریز با تاکید بر لزوم آزادی تمام دانشجوانی که به دلایل سیاسی زندانی هستند، گفت: باید توجه کرد که ستاره برای شبهای آسمان خوب است نه دانشگاه! تحقیق و پژوهش در دانشگاه باید بدون سانسور انجام شود و مباحثی چون تفکیک جنسیتی نیز باید از دانشگاههای ما مرتفع گردد.

موسوی همچنین در ارومیه تاکید کرد: آنچه ما به آن نیاز داریم دولتی مقتدر، دانشمند و مردمی است که پشتیبانی آن دانشگاهها و اساتید باشند نه دولتی که متحجران پشت آن صف بکشند و با هر فکر جدیدی مخالفت کنند و با سیاست های بی پایه خود حیثیت ملی ایران را مورد تعرض قرار دهند.

وی با بیان اینکه آینده کشور در گرو حرکت به سمت دانشگاهها، علم و دانش و عقلانیت و برنامه ریزی است گفت: ما باید از سیاست هایی که برچیدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی را هنر خود می دانند فاصله بگیریم.

حامیان کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها

جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور در حمایت از نامزدی دکتر احمدی نژاد بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه آمده است: ما ضمن احترام به سایر نامزدهای انتخاباتی برای تداوم جریان اصیل و خدمتگزار انقلاب اسلامی و با توجه به رویکرد دولت نهم و مقبولیت مردمی رییس‌جمهور محبوب از بین نامزدهای موجود دکتر محمود احمدی‌نژاد را به عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی می‌کنیم.

دکتر غلامحسین الهام - سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: امام(ره) انقلاب را در دو کلمه عدالت و معنویت و عدالت را در همه عرصه‌ها معنی کردند. یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی این است که در درجه اول حاکمان خودشان عدالت را در روحیات، صفات و رفتار خود حفظ و رعایت کنند.

مجتبی ‏ثمره هاشمی مسئول ستاد هماهنگی حمایت از دکتر احمدی ‏نژاد دستاوردهای دولت را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: شکستن مدار و حصار تنگ، بسته و محدود، انحصاری شدن مدیریت مقابله با روحیه اشرافیگری، ترویج فرهنگ ساده زیستی مدیران، ایجاد فضای مبارزه با فساد و گردش نخبگان از دستاوردهای دولت نهم بود.

حسین فدایی - دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان و استادان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان گفت، اینکه دستاوردها و افتخارات بزرگ ملت، کوچک و بی ارزش شمرده می‌شود، اتفاق نیست.

مناظره ای با موضوع وزارت علوم، مسائل اقتصادی و سیاست خارجی و بررسی دستاوردهای دولت هشتم و نهم از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه در دانشکده اقتصاد این دانشگاه با حضور هاشمی گلپایگانی مشاور جوان وزیر علوم، حمیدرضا افراشته عضو گروه مشاوران جوان ریاست‌جمهوری و ایمان ملکا به عنوان نماینده ستاد دانشجویی میرحسین موسوی برگزار شد.

هاشمی گلپایگانی مشاور جوان وزیر علوم گفت: در حوزه آموزش عالی عملکردهای انجام شده در طی دوره‌ مسئولیت دولت نهم را می‌توان به دو بخش ساماندهی و رشد و توسعه تقسیم کرد. در حوزه ساماندهی آموزش عالی ما با چند معضل بزرگ مواجه بوده و هستیم ولی این دولت در راستای ساماندهی و قانونمند کردن این حوزه‌ها اقدامات جدی انجام داده است که یکی از آن‌ها فضای سیاسی و فرهنگی است.

هاشمی گلپایگانی تصریح کرد: در دوره های گذشته فضای دانشجویی از التهابات و هیجانات زیادی برخوردار بود و به عقیده من بسیاری از آن‌ها از منظر منفی مطرح می‌شدند و عملکرد آموزش را تحت شعاع قرار می‌دادند اما این دولت ضمن اعتقاد بسیار مستحکم به مبنای قانونی فعالیت‌های دانشجویی به شدت معتقد به این مطلب است که بر اساس قانون باید با حرکت‌های تخریبی و ساختارشکنانه برخورد کرد.

وی افزود: ضمن قبول داشتن اعتقادات، معتقد هستیم کسانی که ادعا می‌کنند برخوردها در دانشگاه‌ها قانونی نبوده به نظر من از مبنای قانونی دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی اطلاع کافی ندارند چرا که این دولت به شدت بر اجرای قانون به خصوص در مورد فعالیت‌های دانشجویی تاکید دارد.

مشاور جوان وزیر علوم در ادامه به رسیدگی این دولت در مورد موضوع مدرک مدیران و مدارک تحصیلی که از دانشگاه‌ها و موسسات عالی برای افراد صادر می‌شود، افزود: البته همه شاهد پدیده‌ کردانیسم بودیم و منکر آن نمی‌شویم اما بد نیست مصداق دیگر آن را در دوره‌های متفاوت به یاد آوریم. البته اگر طرفدار عدالت هستیم.

آیت الله موسوی ‌خوئینی ‌ها در دیدار جمعی از دانشجویان حامی میرحسین موسوی شرکت کرد.

مناظره سیاسی به دعوت تشکل‌های سیاسی خراسان جنوبی در دانشگاه بیرجند با حضور محمد وحدتی به عنوان فعال سیاسی اصولگرا و مهدی آیتی به عنوان فعال سیاسی اصلاح طلب برگزار می شود. همچنین سخنرانان ستاد مرکزی محسن رضایی با سفر به خراسان جنوبی در دانشگاه آزاد بیرجند سخنرانی خواهند کرد.

مناظره مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت خاتمی و حجت‌الاسلام احمد رهدار عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی در تالار دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. در این مناظره تاج ‌زاده دانشجویان را فرهیخته‌ترین قشر دانست و گفت: انتخاب دانشجویان، رفتار و نگاه آنها نشان می‌دهد که آینده کشورمان چگونه خواهد بود و با توجه به وجود دانشگاه در دورافتاده‌ترین نقاط کشور این مسئله باعث افزایش سطح آگاهی‌ها شده لذا جامعه به آن سمتی میل می‌کند که دانشجویان به آن برسند. به خاطر شرایط فعلی باید اکنون در مورد کاندیداها و شرایط صحبت کنیم و بحث علمی را به بعد از 22 خرداد منتقل کنیم.

تاج‌زاده در ادامه برگزاری مناظره صرف در دانشگاه‌ها را بدعتی جدید دانست و افزود:‌ شما در همه جامعه می‌توانید یکطرفه صحبت کنید اما در دانشگاه که محل حضور نخبگان است حتماً باید صحبت‌ها دو طرفه باشد.

انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز نشستی را با موضوع "دوم خردادی دیگر" با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند. در این نشست مرعشی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در دانشگاه شیراز حضور می یابد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده‌ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مناظره‌ انتخاباتی بین مالک شریعتی مسئول شاخه‌ دانشجویی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (حامی احمدی ‌نژاد) و رضا حجتی عضو دفتر تحکیم وحدت (حامی میرحسین موسوی) در تالار ابن‌سینا دانشکده علوم پزشکی تهران برگزار می کند.

آذر منصوری - معاون سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی در مراسم افتتاح ستاد کمیته دانشجویان حامی میرحسین موسوی در قم تاکید کرد: تا دانشگاه به تحرک نیفتد جامعه در رکود و بی‌تفاوتی به سرخواهد برد و خوشبختانه در این دوره دانشجویان بیشتر از دیگر اقشار جامعه خواهان تاثیرگذاری در مدیریت کشور هستند.

وی با انتقاد از برخورد با دانشجویان منتقد گفت: اگر نقد و پرسشگری از دانشجو گرفته شود مثل این است که روح را از جسم جدا کرده‌ا‌یم. امیدواریم در دولت آینده با اصلاحات دمکراتیک، فضای مناسب‌تری برای پرسشگری دانشجویان به وجود آید زیرا همین دانشجویان هستند که در آینده سرنوشت کشور و مردم را رقم خواهند زد.

نشست ویژه انتخاباتی با حضور مهندس نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت از سوی بسیج دانشجویی در دانشکده‌ علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار شد.

فخرالسادات محتشمی قائم ‌مقام مجمع زنان اصلاح ‌طلب در همایش ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در دانشگاه آزاد قم گفت: امروز دانشگاه های ما مملو از دخترانی است که راه رشد و کمال را انتخاب کرده‌اند و در این مسیر گام برمی‌دارند. اسلام انسان دانشمند و فرهیخته را می‌پذیرد. انسانی را که خود صلاح خویش را تشخیص دهد نه اینکه دیگران برای وی تصمیم بگیرند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف مناظره انتخاباتی در زمینه سیاستهای اقتصادی با حضور حسین نجابت نماینده‌ مجلس شورای اسلامی و مزروعی عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار کرد.

اردشیر امیرارجمند مسئول حقوقی کمیته مرکزی میرحسین موسوی در پارک علم و فناوری یزد در جمع دانشجویان حضور یافت.

خرمشاد - معاون فرهنگی وزیر علوم در همایش "بررسی چالش‌های اجتماعی فرهنگی پیش روی دولت دهم" در دانشگاه تربیت معلم تهران که از سوی ائتلاف دانشجویی اندیشه دهم برگزار شد، در خصوص مفهوم دانشگاه تمدن ‌ساز اظهار داشت: این مفهوم بخشی از یک نظریه کلام بر پایه یک مفروض است و این مفروض ایران را در سال 88 و در آستانه دهه چهارم انقلاب در شرایط تمدن‌سازی قرار داده است و باید نگاهی تمدنی به گفتمان انقلاب و نگاهی ضروری و مبتنی بر واقعیت‌ها داشته باشد و با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران حدوثی تمدن‌ساز داشته برای ادامه بقا چاره‌ای جز بازگشت به ماهیت تمدن‌سازی خود ندارد.

وی گفت: اگر ما از گفتمان انقلاب قرائت درستی بکنیم نه تنها یک دانشگاه تمدن‌ساز بلکه در تمام سطوح کشور باید شاهد تمدن‌سازی باشیم.

مطالبات و سئوالات دانشجویان از کاندیداهای ریاست جمهوری

محسن رضایی به سئوالات دانشجویان در مورد اینکه چرا همسر و دختران رضایی در سخنرانی های شرکت نمی کنند، میزان توجه دولت رضایی به صنعت گردشگری برای جذب سرمایه خارجی، بومی سازی علوم انسانی در کشور، وضعیت سهمیه بندی بنزین در دولت احتمالی وی، ارتباط با آمریکا و حیطه اختیارات رضایی، سئوالی در مورد جمع آوری گشت های ارشاد نیروی انتظامی، عملکرد دولت در باره برابری زنان و مردان در جامعه، احساس وظیفه حضور در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دهم، میزان ثروت رضایی، حمایت رضایی از میرحسین موسوی در دوران دفاع مقدس، برخورد دولت احتمالی وی با دانشجویان ستاره دار پاسخ داد.

سخنگوی سازمان اسلامی دانشجویان ایران(سادا) اعلام کرد: سادا تصمیم گیری در خصوص انتخابات پیش رو را به تشکل‌های خویش واگذار کرده است و هر تشکل می تواند مستقلا از نامزدی فرد مورد نظر خویش حمایت کند.

جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به همه نامزدهای ریاست‌جمهوری بیانیه‌ای صادر کرد و از آن‌ها خواست که بندهای آن را در سلوک تبلیغات و سخنان خود رعایت کنند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی‌شریف در واکنش به بداخلاقی ‌های انتخاباتی صورت گرفته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نامه سرگشاده ‌ای خطاب به آیت ‌الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشتند.