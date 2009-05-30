محسن شایانفر تهیه‌کننده مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری چهارشنبه در امامزاده زینعلی حوالی پونک به پایان رسید. علی نصیریان چهارشنبه مقابل دوربین بود. از پنجشنبه تصویربرداری در لوکیشن اصلی در سعادت‌آباد ادامه پیدا کرد. 60 درصد از تصویربرداری به پایان رسیده و تدوین ادامه دارد.

"خسته‌دلان" نخستین مجموعه تلویزیونی الوند و داستان مسافرانی است که در یک قطار همراه هم می‌‌شوند و در سفر داستان زندگی آنها مرور می‌شود. این سفر مفهومی استعاری درباره زندگی را مطرح می‌کند.

داود رشیدی، امین تارخ، مسعود رایگان، حسین یاری، کورش تهامی، آناهیتا نعمتی، مونا فرجاد، امیرمحمد زند، رامتین خداپناهی، پردیس افکاری، سعید پیردوست، ابراهیم آبادی، عارف لرستانی و سیما مطلبی بازیگران این مجموعه هستند.

عوامل "خسته‌دلان" عبارتند از مشاوره پروژه: رضا کاشانی اسدی، نویسنده: محمدهادی کریمی، طراح اولیه: سیدسعید رحمانی، مدیر تصویربرداری: ایرج عاشوری، مدیر هنری: مجید میرفخرایی، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح لباس: مهنوش عباسی، تدوینگر: رضا مطهری، صدابردار: جهانگیر میرشکاری، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: رضا فخاریه، عکاس: حسن شجاعی، روابط عمومی: امید سلیمانی فاخر، مدیر تولید: مهدی بدرلو، تهیه‌کننده و مجری طرح: م. شایانفر. محصول گروه فیلم وسریال شبکه یک.