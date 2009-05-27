نگران بی توجهی به صنایع واگن سازی داخل هسیتم

غلامرضا رزازی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به توانمندی های این کارخانه واگن ساز افزود: امیدواریم در پروژههای مترو شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز از توان داخل در حوزه ساخت واگن استفاده شود.
رزازی خاطر نشان کرد: هم اکنون این نگرانی وجود دارد که در پروژههای مترو به ویژه در سه پروژه مترو مربوط به شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز به توان ساخت داخل توجهی نشده و با شرکتهای خارجی قرارداد ساخت واگن امضا شود.
وی با اشاره به تحویل پکیج مربوط به ساخت واگن ملی به وزارت کشور گفت: هنوز از نظر نهایی مسئولان وزارت کشور درباره این پکیج اطلاعی نداریم، اما امیدواریم با برگزاری نشستهای دوجانبه سهم واگنسازان داخلی در پروژههای مترو کشور به سطح قابل قبولی برسد.
رزازی تصریح کرد: امیدواریم وزارت کشور برای آغاز ساخت واگن ملی در کشور، یکی از پروژههای مترویی در شهرستانها را به این موضوع اختصاص دهد چرا که ساخت واگن ملی باید با سفارش آغاز شود.
مدیرعامل شرکت واگنسازی پارس همچنین با بیان اینکه کلیه تعهدات واگن پارس در زمینه صادرات واگن به کوبا طی حداکثر دو ماه آینده اجرایی میشود، اضافه کرد: هماکنون نیز در حال تحویل تعدادی واگن باری و مخزندار به شرکت راهآهن هستیم.
شرکت واگن پارس با کشور کوبا قرارداد تامین 550 دستگاه واگن باری را امضا کرده که تاکنون بیش از 490 دستگاه تولید و به طرف کوبایی تحویل داده شده است. این واگنها مخصوص حمل سوخت، حمل سیمان، کفی کانتینربر و واگن سقفی هستند.
