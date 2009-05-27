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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۵

سفر نتانیاهو به اروپا لغو شد

سفر نتانیاهو به اروپا لغو شد

یک روزنامه عبری زبان، از لغو سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به کشورهای فرانسه و ایتالیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارنوت، سفر "بنیامین نتانیاهو" به اروپا به دلیل تکمیل امور مربوط به بودجه سال آتی رژیم اسرائیل به تعویق افتاد.

کاخ الیزه هفته گذشته اعلام کرده بود نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قرار است 3 ژوئن ( 13 خرداد ) با نتانیاهو در پاریس دیدار کند.

در همین رابطه، مارک رگو سخنگوی نتانیاهو در گفتگو با خبرگزاری فرانسه ‌اعلام کرد تا جایی که او می داند در برنامه هفته آینده نخست وزیر اسرائیل هیچ دیداری از اروپا پیش بینی نشده است.

این در حالی است که سارکوزی روزگذشته خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای فلسطینی شده بود. 

کد مطلب 886595

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