حضور مردم نقشی موثر در نظام مردم سالار اسلامی ایفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه ‏اسلامی ‏نمایندگان‏ ادوار در بیانیه ای اعلام کرد: اکنون که در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و بدون تردید حضورحداکثری مردم موجب افزایش ضریب اقتدار ملی وپیشبرد اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه، به ویژه سند چشم انداز بیست ساله کشور خواهد شد، بر ما است که تلاش گسترده و همه جانبه خود را برای تحقق این هدف متعالی به کارگیریم.

در ادامه این بیانیه آمده است : اتحاد اصولگرایان و افزایش اعتماد مردم به این جریان فکری تاثیر به سزایی در حضور گسترده و مشارکت همه جانبه مردم خواهد داشت. از این رو تبیین عملکرد دولت و تشریح برنامه های آتی و تکمیلی رئیس محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد از اهم وظایف ما در مقطع حساس کنونی محسوب می گردد. همگرایی وهم اندیشی و وحدت نظری و عملی اصولگرایان در این مسیرمانع اثر گذاری حرکت های تخریبی و انتقادات غیر منطقی رقیب درافکارعمومی خواهد شد.

جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با درک عمیق ازچنین شرایط بر خورد فرض می داند حمایت قاطع خودرا از عملکرد 4 ساله آتی دکتر احمدی نژاد اعلام دارد. امروزبرکسی پوشیده نیست که پشتکار و شجاعت و اخلاص دکتر احمدی نژاد کشور را با سرعت قابل قبولی در مسیر توسعه و دستیابی به اهداف سندچشم انداز بیست ساله قرار داده و حضور عزتمندانه ایشان در مجامع بین المللی و اتخاذ مواضع مبتنی برعزت و حکمت و مصلحت نیزموجب اقتدار نظام وحفظ شان وجایگاه ایران در عرصه بین المللی شده است.

تداوم این روند ایران عزیز را هر چه سریعتربه سر منزل مقصودخواهد رساند از اینرو دفاع از عملکردو برنامه های دولت نهم دفاع از ارزش ها و اقتدار ملی و دفاع از افق روشن پیش رو است.

امید می رود مردم فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور پرنشاط خود پای صندوق های رای در بیست و دوم خرداد ماه 88، مدال تداوم خدمتگزاری را بر سینه واقعی خود جناب آقای دکتر احمدی نژاد آویخته و زمینه تکمیل برنامه های وی را فراهم نمایند.