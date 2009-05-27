اجرای نمایش مذهبی "زخم مدینه" در کرج آغاز شد

مدیر تولید این نمایش مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: این نمایش از چهارشنبه در سالن شهدای کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج واقع در میدان سپاه کرج برگزار می شود و اجرای آن تا حدود 15 خردادماه ادامه دارد.

علی رضوانی ادامه داد: امسال دهمین سال اجرای نمایش یادشده و اولین باری است که در خارج از تهران برگزار می شود.

وی بیان کرد: موضوع نمایشنامه زخم مدینه ترکیبی از داستانی از دفاع مقدس و داستان زندگی حضرت زهرا(س) است.

مدیر تولید نمایش زخم مدینه افزود: این نمایش از سوی موسسه فرهنگی فدک برگزار می شود و ساعت برگزاری آن 18 تا 19 و 15 دقیقه عصر است.

رضوانی خاطرنشان کرد: انوشیروان ارجمند، کرامت رودساز، اسدالله بابایی و مهدی امینی از بازیگران این نمایش هستند و نویسندگی و کارگردانی آن را به ترتیب مهدی متوسلی و عبدالرضا کیهانی بر عهده دارند.

وی افزود: موسسه فرهنگی فدک تا کنون برگزاری چندین نمایش از جمله خورشید کاروان، خاک تا افلاک و پنجره فولاد را بر عهده داشته است.

دیدن این نمایش مذهبی برای عموم آزاد است.