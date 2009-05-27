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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

اجرای نمایش مذهبی "زخم مدینه" در کرج آغاز شد

اجرای نمایش مذهبی "زخم مدینه" در کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: اجرای نمایش مذهبی زخم مدینه به کارگردانی عبدالرضا کیهانی در کرج آغاز شد.

مدیر تولید این نمایش مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: این نمایش از چهارشنبه در سالن شهدای کانون فرهنگی ورزشی جوانان بسیج واقع در میدان سپاه کرج برگزار می شود و اجرای آن تا حدود 15 خردادماه ادامه دارد.

علی رضوانی ادامه داد: امسال دهمین سال اجرای نمایش یادشده و اولین باری است که در خارج از تهران برگزار می شود.

وی بیان کرد: موضوع نمایشنامه زخم مدینه ترکیبی از داستانی از دفاع مقدس و داستان زندگی حضرت زهرا(س) است.

مدیر تولید نمایش زخم مدینه افزود: این نمایش از سوی موسسه فرهنگی فدک برگزار می شود و ساعت برگزاری آن 18 تا 19 و 15 دقیقه عصر است.

رضوانی خاطرنشان کرد: انوشیروان ارجمند، کرامت رودساز، اسدالله بابایی و مهدی امینی از بازیگران این نمایش هستند و نویسندگی و کارگردانی آن را به ترتیب مهدی متوسلی و عبدالرضا کیهانی بر عهده دارند.

وی افزود: موسسه فرهنگی فدک تا کنون برگزاری چندین نمایش از جمله خورشید کاروان، خاک تا افلاک و پنجره فولاد را بر عهده داشته است.

دیدن این نمایش مذهبی برای عموم آزاد است.

کد مطلب 886615

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