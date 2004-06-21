اردن ، خواستار همكاري وزارت نفت كشورمان در بخشهاي مختلف نفت و گاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير نيرو و منابع فلزي اردن موقعيت و جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در سطح منطقه اي و بين المللي ممتاز و موثر توصيف كرد و با اشاره به ارتقاي قابليت هاي ايران در صنايع نفت و گاز، خواستار حضور شركت هاي ايراني در بخش نفت و گاز اردن شد.

وي همچنين با تاكيد بر اهميت آموزشهاي فني و نياز اردن به اين مقوله، از همكاري ايران در اين زمينه استقبال كرد.

در اين ديدار، آقاي مهندس زنگنه نيز با اشاره به توانمنديها و امكانات صنعت نفت ايران، براي همكاري با اردن اعلام آمادگي كرد و اينگونه همكاريها را عامل موثري در توسعه روابط و مناسبات دو كشور دانست.

وزير نفت كشورمان گفت: در تمام زمينه ها امكان همكاري وجود دارد و با كادر مجرب و ورزيده اي كه داريم، مي توانيم در زمينه هاي مختلف: توليد، بهره برداري و ديگر زمينه هاي صنعت نفت و گاز، آموزشهاي لازم را ارايه كنيم.



مهندس زنگنه همچنين فعاليت شركت هاي خصوصي معتبر ايراني را در صنايع نفت و گاز يادآور شد و با اشاره به تخصص و تواناييهاي آنها در بخش هاي مختلف اين صنعت گفت: شما هم مي توانيد از تجربه ها و تخصص هاي اين شركتها استفاده كنيد.

گفتني است اين هيات تا چهارشنبه 3/4/1384 در ايران اقامت خواهند داشت.