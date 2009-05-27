هزار نوع انگور در مرکز تحقیقات انگور تاکستان در دست مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسین نوری بعداز ظهر چهارشنبه به همراه استاندار قزوین در بازدید از این مرکز مهم تحقیقاتی در تاکستان اظهار داشت: این مرکز از مراکز تحقیقات انگور درجه یک کشور است که دستاوردهای آن می تواند به توسعه کمی و کیفی انگور کشور کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر پنج محقق به طور رسمی در این مرکز فعالیت خود را آغاز کرده اند.

رئیس مرکز تحقیقات درجه یک انگور کشور یادآور شد: مرکز تحقیقات انگور تاکستان تا مدتی پیش از نبود فضای اداری رنج می‌برد که با تعامل ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، یک فضای اداری با متراژ هزار و 300 متر مربع برای این مرکز اختصاص یافت تا فعالیتهای اداری نیز با سهولت بیشتری انجام شود.

نوری ادامه داد: در کشور ما موضوع میوه ‌خوری انگور و تازه خوری آن از اهمیت خاصی برخوردار است در نتیجه نوع تحقیقات ما نیز در بخشی از این مرکز به این مسئله معطوف شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار و 500 گونه انواع انگور در دنیا وجود دارد که هم ‌اکنون در فاز یک مرکز تحقیقات انگور تاکستان برای نخستین بار در کشور هزار نوع انگور در یک مزرعه به صورت علمی جمع‌ آوری شده است که ذخیره ژنتیکی بسیار با اهمیتی بشمار می رود.

رئیس مرکز تحقیقات درجه یک انگور کشور خاطرنشان کرد: در بخش کشاورزی منبعی از ذخایر ژنتیک جمع‌ آوری نشده اما این مرکز با کار علمی خود توجه مسئولان این بخش را نیز به خود جلب کرده است.

وی اظهار داشت: مرکز تحقیقات انگور درجه یک کشور در تاکستان سه هکتار مساحت دارد که در حال حاضر مقدمات اجرای فاز سوم مرکز فراهم شده که در صورت تامین اعتبار لازم، کار توسعه آغاز خواهد شد.



نوری یادآور شد: با تمهیدات اندیشیده شده در سال جاری 100 هزار قلمه برای استفاده بهره ‌برداران در مرکز تحقیقات انگور تاکستان تولید خواهد شد.

نوری با اشاره به تلاش انجام شده برای تجهیز و ایجاد امکانات مناسب تحقیقاتی این مرکز از حمایتهای بی ‌شائبه ریاست سازمان جهاد کشاورزی قزوین و مسئولان استان نیز تقدیر کرد.