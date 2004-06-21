مبارزه با قاچاق از اولويت هاي مجلس هفتم است

حداد عادل كه در تالار اجتماعات مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، افزود: درمبارزه با قاچاق اگر اصناف و بازاريان با دولت همكاري نكنند دراين صورت دولت تنها مانده است.

حداد عادل گفت: مبارزه با اقتصاد دلال مآبانه و غير مولد از وظايف اصناف است و بدون سرمايه گذاري مولد ، مشكلات حل نخواهد شد و اشتغال ايجاد نمي شود.

رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود با تاكيد بر ضرورت تقويت سرمايه گذاري داخلي گفت: ما بيش از آنكه به سرمايه گذاري خارجي متكي باشيم بايد به زمينه سازي براي سرمايه گذاري داخلي توجه كنيم.

وي افزود: تا آنجايي كه به منافع ملي ما لطمه نزند از سرمايه گذاري خارجي استقبال مي كنيم و سرمايه گذاري خارجي نبايد جانشين سرمايه گذاري داخلي شود.به گفته حداد عادل سرمايه گذاري داخلي محتاج امنيت و آرامش است و درجامعه اي كه دچار جنجال هاي سياسي باشد ، زمينه مناسبي براي سرمايه گذاري داخلي فراهم نيست.وي افزود: اگر قرار باشد از دولت ، مجلس و رسانه ها اخبار پر تنش بشنويم ، سرمايه گذاران سرمايه گذاري نمي كنند.

رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: يكي از اصولي كه مجلس هفتم به آن متعهد خواهد بود پرهيز از فضاي جنجالي و ستيزه جويي است . همه مردم از مجلس اميد، وحدت و عزم جدي براي حل مشكلات انتظار دارند و اگر اين پيام از مجلس به مردم منتقل شود ، سرمايه گذار داخلي اميدوار مي شود و سرمايه گذاري مي كنند و اشتغال ايجاد مي شود.

حداد عادل ابراز اميدواري كرد: مجلس با رعايت اولويت ها مسائل مهم كشور را در دستور كار قرار دهد. رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درديدار نمايندگان مجلس با ايشان و پيام رهبر معظم انقلاب خطاب به مجلس هفتم گفت: اميدواريم مجلس با توجه به اين رهنمودها بتواند مجلسي قابل اعتماد و احترام باشد و به تدريج براي بهبود اوضاع و رفع مشكلات گام بردارد.

حداد عادل با اشاره به مبارزات اصناف و بازاريان براي پيروزي انقلاب ياد اصناف مبارز و همراه انقلاب را گرامي داشت و به اصناف و بازاريان توصيه كرد در حفظ روحيه تدين در بازار و اصناف كوشا باشند و خود را در مقابل خدا مسئول بدانند و خدا ترس باشند.

رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه اصناف بايد حامل پيام صحيح قانونمداري درجامعه باشد گفت: همانطور كه اصناف از دولت و مجلس توقعات و انتظاراتي دارند خود نيز بايد انتظارات دولت و مجلس را در نظر بگيرند و در اجراي قوانين به دولت و مجلس كمك كنيد.وي افزود: اگركمك اصناف به دولت و مجلس نباشد خيلي از طرح ها قابل اجرا نخواهد بود و عقيم مي ماند.

حداد عادل تصريح كرد: مردم و اصناف قبول كنند كه بايد ماليات پرداخت شود و طوري شود كه ماليات جاي نفت را بگيرد و امور جاري كشور با ماليات اداره شود و پول حاصل از فروش نفت براي سرمايه گذاري بلند مدت هزينه شود.

پيش از سخنان رييس مجلس شوراي اسلامي ، رييس جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار از سياستهاي اقتصادي دولت درتمركز گرايي اقتصادي به شدت انتقاد كرد و گفت: كاهش تصدي گري دولت و بها دادن به بخش خصوصي به يك آرزوي دست نيافتني تبديل شده است.