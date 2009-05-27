امام ثابت کرد که دین پاسخگوی همه نیازهای مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف صبح چهارشنبه با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با آرمانهای ایشان با بیان این مطلب و ضمن تسلیت ایام فاطمیه و توام شدن آن با سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی و تسلیت رحلت بانوی بزرگوار ایشان اظهارداشت: مردم و به ویژه کارکنان شهرداری از اعماق وجود به امام عشق می ورزند چرا که همگی باور داریم تمام هویت مادی و معنوی ما مدیون امام و شهداست.

وی افزود: استقلال کشور، عزت میهن، احیای اسلام و آزادی و نعمتی که از آن برخورداریم و توفیق زندگی در سایه اسلام، حکومت اسلامی و نظام ولایی به برکت بزرگ مرد تاریخ و این زمان، حضرت امام خمینی (ره) است.

شهردار تهران با بیان اینکه امام خمینی (ره) در آن زمان پرچم ولایت را به اهتزاز درآورد و ما امروز توفیق داریم که در زیر این پرچم حرکت کنیم یادآور شد: اگر ما شبانه روز شکر نعمات الهی را بگذاریم شکر این نعمت که همعصر امام خمینی (ره) بودیم را نمی توانیم به جا آوریم.

وی با اشاره به اینکه اگر همه مصمم هستیم که راه امام، راه شهدا، آرمانهای آنان، خواسته های مردم و فرامین و خواسته های مقام معظم رهبری را به تحقق برسانیم به ویژه جمعی که اکنون اینجا حاضر هستیم و برای بیعت با امام و تبعیت از رهبری آمده ایم تصریح کرد: همه ما باید پیمان ببندیم که کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم و به گونه ای عمل کنیم که دوستان و مخالفان انقلاب اعتراف کنند که به برکت امام، نسل انقلاب، فرهنگ انقلاب و حضور دین در عرصه های سیاسی و اجتماعی، سازمانهای کارآمد می توانند نیازهای امروز جامعه را مدیریت کنند.