شش میلیارد ریال برای پارک جنگلی کبودوال گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر چهارشنبه در بازدید از این طرح افزود: این اعتبار از محل منابع استانی جهت احداث یک باب فروشگاه صنایع دستی و 16 چشمه سرویس بهداشتی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری نیز یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل منابع ملی شامل تکمیل راه دسترسی به آبشار کبودال و ساماندهی این پارک هزینه می شود.

به گفته فعالی در پارک جنگلی شیرآباد نیز یک باب نمازخانه و سه سرویس بهداشتی شامل 18 چشمه با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی احداث شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: یک میلیارد ریال دیگر از محل منابع ملی برای اجرای کمپینگ شیرآباد شامل احداث آلاچیق، سیستم روشنایی و مسیر دسترسی به این آبشار هزینه می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: اعتبارات گردشگری از منابع ملی و از منابع استانی امسال به موقع پرداخت می شود.

عباس نیاوند افزود: عدم تخصیص به موقع اعتبار یکی از مشکلات عمده دستگاه های اجرایی کشور و استان که باعث به تعویق افتادن اجرا و تکمیل به موقع پروژه های عمرانی می شود که این مشکل سال جاری رفع می شود.

هزار و 500 اثر تاریخی و طبیعی در گلستان شناسایی شده است.