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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۲

شش میلیارد ریال برای پارک جنگلی کبودوال گلستان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: تاکنون پنج میلیارد و 80 میلیون ریال از اعتبارات استانی برای تکمیل پارک جنگلی کبودوال این استان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی عصر چهارشنبه در بازدید از این طرح افزود: این اعتبار از محل منابع استانی جهت احداث یک باب فروشگاه صنایع دستی و 16 چشمه سرویس بهداشتی هزینه شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری نیز یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل منابع ملی شامل تکمیل راه دسترسی به آبشار کبودال و ساماندهی این پارک هزینه می شود.

به گفته فعالی در پارک جنگلی شیرآباد نیز یک باب نمازخانه و سه سرویس بهداشتی شامل 18 چشمه با اعتبار یک میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی احداث شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: یک میلیارد ریال دیگر از محل منابع ملی برای اجرای کمپینگ شیرآباد شامل احداث آلاچیق، سیستم روشنایی و مسیر دسترسی به این آبشار هزینه می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: اعتبارات گردشگری از منابع ملی و از منابع استانی امسال به موقع پرداخت می شود.

عباس نیاوند افزود: عدم تخصیص به موقع اعتبار یکی از مشکلات عمده دستگاه های اجرایی کشور و استان که باعث به تعویق افتادن اجرا و تکمیل به موقع پروژه های عمرانی می شود که این مشکل سال جاری رفع می شود.

هزار و 500 اثر تاریخی و طبیعی در گلستان شناسایی شده است.

کد مطلب 886710

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