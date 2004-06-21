دخانيات مازندران خواستارحضوردرليگ برتركشتي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درجلسه روزگذشته" ديني" مديركل دخانيات استان مازندران با مسوولان كشتي اين استان، دخانيات براي حمايت ازيكي ازتيمهاي مازندراني حاضردرليگ برتراعلام آمادگي كرد.

مذاكرات مسوولان شركت دخانيات باهيات كشتي استان مازندران مراحل ابتدايي خود را پشت سر گذاشته وروزچهارشنبه هفته جاري مذاكرات نهايي بين مديركل تربيت بدني مازندران، رييس هيات كشتي اين استان ومسوولان شركت دخانيات براي حضوردر ليگ برترانجام خواهد شد.

گفتني است: پيش ازاين راه آهن مازندران، دانشگاه آزاد اسلامي، خزرشيروچند اسپانسر ديگردراستان مازندران براي حضوردرليگ برتركشتي آزاد ايران اعلام آمادگي كرده بودند.