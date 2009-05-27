6800 نفر معلول در استان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال گذشته اداره کل بهزیستی استان زنجان در اجرای طرح "CBR"، توانبخشی مبتنی بر جامعه، در رتبه های بالای کشوری قرار گرفت.

وی در ادامه تعداد کل مددجویان توانبخشی اداره کل بهزیستی استان زنجان را 10 هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: شش هزار نفر از این تعداد معلول جسمی و حرکتی، دو هزار نفر معلول ذهنی و هزار و 200 نفر بیماران روانی مزمن هستند و توسعه مراکز روزانه توانبخشی از رویکردهای اصلی بهزیستی استان زنجان در سال جدید است.

بلوچی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست خانواده محوری این سازمان،‌ افزود:‌ با توسعه ی مراکز روزانه توانبخشی، مددجویان این سازمان در نهاد خانواده قرار گرفته و تنها برای رفع نیازهای آموزشی خود و به طور روزانه به این مراکز مراجعه می کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود:‌ با این اقدام نیازهای روحی و روانی مددجویان که بسیار بیشتر از نیازهای جسمی آنان است، در کنار اعضای خانواده رفع خواهد شد.

بلوچی افزود: در زمان حاضر 775 نفر از معلولان در مراکز سالمندان و بیماران روانی مزمن استان نگهداری شده و مهارتهای مختلف آموزش می بینند.