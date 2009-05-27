اعتبارات بهزیستی در کرمان هفت برابر شده است

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به توجه دولت نهم به خدمات بهزیستی و برنامه های تخصصی اظهار داشت: اقداماتی که در حوزه رفاه و تامین اجتماعی طی چند سال اخیر رخ داده در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه خدمات بهزیستی به مناطق کمتر توسعه یافته و به خصوص جنوب استان بیش از سایر مناطق بوده است، گفت: در بحث جنوب استان و کمکهایی که در این راستا به محرومان و مددجویان این مناطق شده است ما با رشد 700 درصدی مواجه بوده ایم که این رشد در بخشهایی همانند توسعه مراکز ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی نمود بیشتری داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان در بسیاری از شاخصه ها رشد چشمگیری داشته است، گفت: به واسطه اهداف دولت خدمتگزار مبنی بر رفع محرومیت از استانهای کشور، بهزیستی استان کرمان عملکرد بی سابقه ای را در این خصوص داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: در بخش پیشگیری، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ارائه خدمات توان بخشی و خدمت رسانی و توجه به مشکلات و مسائل مددجویان جامعه هدف بهزیستی آمار و ارقام ما نشان دهنده رشد بی سابقه ای در این حوزه ها بوده است.

وی اضافه کرد: به گونه ای که در بخش مستمری و معیشت مددجویان با رشد 130 درصدی مواجه بوده ایم در زمینه توجه به تحصیل مددجویان و ایجاد زمینه برای تحصیل فرزندان مددجویان بیش از 90 درصد رشد داشته ایم و در بخش توجه به معیشت کارکنان سازمان نیز رشد ما بیش از 100 درصد بوده است.

صادق زاده با بیان اینکه در دولت در مورد مسکن و رفاه جمعیت هدف اقدامات ماندگاری انجام گرفته است، گفت: در بخش تامین سبد کالا برای مددجویان و توزیع آن بیش از 300 درصد رشد داشته ایم.

وی همچنین رشد سازمان بهزیستی در تامین وسائل کمک توان بخشی را 200 درصد عنوان کرده و افزود: در بخش درمان اعتیاد و بازتوانی معتادان بهزیستی استان کرمان با 500 درصد رشد مقام اول کشور را دارا است.