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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۴۴

اعتبارات بهزیستی در کرمان هفت برابر شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی کرمان با اشاره به گسترش خدمات بهزیستی در سالهای اخیر از افزایش هفت برابری اعتبارات در مناطق جنوبی استان کرمان خبر داد.

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به توجه دولت نهم به خدمات بهزیستی و برنامه های تخصصی اظهار داشت: اقداماتی که در حوزه رفاه و تامین اجتماعی طی چند سال اخیر رخ داده در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه خدمات بهزیستی به مناطق کمتر توسعه یافته و به خصوص جنوب استان بیش از سایر مناطق بوده است، گفت: در بحث جنوب استان و کمکهایی که در این راستا به محرومان و مددجویان این مناطق شده است ما با رشد 700 درصدی مواجه بوده ایم که این رشد در بخشهایی همانند توسعه مراکز ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی نمود بیشتری داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان در بسیاری از شاخصه ها رشد چشمگیری داشته است، گفت: به واسطه اهداف دولت خدمتگزار مبنی بر رفع محرومیت از استانهای کشور، بهزیستی استان کرمان عملکرد بی سابقه ای را در این خصوص داشته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان افزود: در بخش پیشگیری، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ارائه خدمات توان بخشی و خدمت رسانی و توجه به مشکلات و مسائل مددجویان جامعه هدف بهزیستی آمار و ارقام ما نشان دهنده رشد بی سابقه ای در این حوزه ها بوده است.

وی اضافه کرد: به گونه ای که در بخش مستمری و معیشت مددجویان با رشد 130 درصدی مواجه بوده ایم در زمینه توجه به تحصیل مددجویان و ایجاد زمینه برای تحصیل فرزندان مددجویان بیش از 90 درصد رشد داشته ایم و در بخش توجه به معیشت کارکنان سازمان نیز رشد ما بیش از 100 درصد بوده است.

صادق زاده با بیان اینکه در دولت در مورد مسکن و رفاه جمعیت هدف اقدامات ماندگاری انجام گرفته است، گفت: در بخش تامین سبد کالا برای مددجویان و توزیع آن بیش از 300 درصد رشد داشته ایم.

وی همچنین رشد سازمان بهزیستی در تامین وسائل کمک توان بخشی را 200 درصد عنوان کرده و افزود: در بخش درمان اعتیاد و بازتوانی معتادان بهزیستی استان کرمان با 500 درصد رشد مقام اول کشور را دارا است.

کد مطلب 886724

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