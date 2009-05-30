این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: این رمان درباره انسانهای تنهایی است که در زمانه جدید با مشکلاتی ناخواسته روبرو هستند. ماجرای این رمان روایت یک مراسم آئینی در یک منطقه کوهستانی است که عدهای از شرکت در مراسم صرف نظر میکنند و عدهای در این مراسم شرکت میکنند و با اتفاقات تازهای آشنا میشوند.
وی افزود : این اتفاقات به خطراتی اشاره میکند که میراث فرهنگی کشور ما را در عصر جدید هدف قرار داده است.
بایرامی که هنوز نامی برای این رمان انتخاب نکرده است اظهار داشت: ناشر این کتاب به احتمال زیاد انتشارات " سوره مهر" خواهد بود.
رمان "همفسران" با موضوع زنبورداری در سبلان از دیگر آثار این نویسنده است که حال و هوای طبیعت را در خود منعکس کرده است.
این رمان که توسط انتشارات نیستان منتشر شده در بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد.
بایرامی از جمله نویسندگان موفق ادبیات کودک و نوجوان است که یکی از کتابهایش با عنوان "کوه مرا صدا زد"(از قصههای ساوالان)، جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوییس و نیز جایزه کتاب سال سوییس را دریافت کرده است.
از جمله دیگر آثار این نویسنده میتوان"پل معلق"، "رعد یکبار غرید"، "گرگها از برف نمیترسند"، "گرگ صفر، گرگ سفر" "درو کردن خرمن" و "عقابهای تپه 60" اشاره کرد.
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