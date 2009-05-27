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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

ادعای جدید رژیم صهیونیستی :

ایران شعبه ای از حزب الله را در ونزوئلا تاسیس می کند!

ایران شعبه ای از حزب الله را در ونزوئلا تاسیس می کند!

در پی اتهامات بی اساس مربوط به خرید اورانیوم از آمریکای لاتین از سوی ایران، رژیم صهیونیستی این بار ادعا کرد که تهران در حال تاسیس شعبه ای از حزب الله در ونزوئلا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی دیلی استار، وزارت خارجه رژیم اسرائیل، ایران را متهم کرد که در حال تاسیس شبکه هایی از حزب الله در شمال ونزوئلا و جزیره مارگاریتا است.

بر اساس سندی که به دست آسوشیتدپرس رسیده، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی این ادعا را براساس اطلاعات دریافتی از دیپلمات های اسرائیلی و خارجی، منابع نظامی و امنیت مطرح کرده است.

گفتنی است که رژیم اسرائیل همچنین ایران را متهم کرده بود که از ونزوئلا و بولیوی اورانیوم وارد می کند.

بولیوی و ونزوئلا امروز این اتهام را رد کردند.

مقام های بولیوی اعلام کردند که چنین اتهاماتی به ایران یک سناریوی طراحی شده از سوی دلقک های وابسته به سازمان های امنیت رژیم اسرائیل است.

کد مطلب 886759

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