حضرت فاطمه(س) ؛ اسوه عفاف و تقوا

فاطمه زهرا بیستم جمادى الثانی سال پنجم بعثت در مکه مکرمه دیده به جهان گشود، پدر بزرگوارش خاتم الأنبیاء حضرت محمد مصطفى‏ و مادر گرامش خدیجه کبری است.

حضرت محمد(ص) درباره حضرت فاطمه می فرماید: فاطمه پاره تن من است، آنچه او را ناراحت کند مرا نیز مى‏آزارد. و نیز آن حضرت صبح هر روز که به مسجد مى‏رفت در مقابل در خانه حضرت فاطمه می فرمود: "سلام بر شما اى اهل بیت نبوت"

در جامعه‏اى که فاطمه زهرابه دنیا آمد، مردمى مى‏زیستند که به فرموده قرآن وقتى به آنها اطلاع مى‏دادند صاحب دختر شده‏اى، خشمگین شده و از شدت خشم صورت آنان سیاه مى‏شد. در این جامعه اگر فردى داراى چندین دختر بود و پسرى نداشت ابتر و بدون دنباله نامیده می شد.

اما در مورد پیامبر مسئله‏اى دیگر نیز وجود داشت و آن این که پیامبر اسلام فرزندى ندارد و وقتى از دنیا برود نسل او منقطع شده و در نتیجه از رسالت و دعوى او نیز اثرى باقى نخواهد ماند همین امر جاهلان را به سرزنش پیامبر ترغیب می کرد .

در مقابل این سرزنشها و خیالهاى خام براى براندازى رسالت آخرین پیامبر خداوند متعال به رسول اکرم فاطمه را عطا کرد و در وصف او سوره‏اى نازل فرمود، یازده امام و ذریه پاک پیامبر از فاطمه و علی جهان را نور بخشیدند .

محبت و علاقه پیامبر به حضرت فاطمه چنان بود که او را پاره تن خود می نامید و اعلام می کرد هر کس او را ناراحت کند مرا آزرده است .

حضرت فاطمه (س) از سوی پیامبر ام ابیها خطاب می شد. پیامبر در کودکى مادر خود را از دست داده بود، بعد از مادر علاقه شدید به حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین‏ داشت و او را مادر مى‏خواند، و وقتى از دنیا رفت بسیار غمگین شد و فرمود: مادرم از دنیا رفت. وقتى خداوند فاطمه زهرا را به او عنایت فرمود هر وقت او را مى‏دید به یاد فاطمه بنت اسد مى‏افتاد و او را جایگزین فاطمه بنت اسد مى‏دید، و کنیه مادرِ پدر را بر او گذاشت. فاطمه زهرا نیز رسیدگی و توجه خاصی به پدر داشت و همه اینا موجب می شد دختر پیامبر و در عین حال چون مادر آن بزرگوار باشد.

ززهرا، بتول ، طاهره، ام ابیها، ام الائمه، عذرا، زکیه، راضیه، مرضیه، محدثه، صدیقه و مریم کبری سایر القاب و اسامی آن حضرت است که بخوبی کمالات روحی ، اخلاقی و معنوی ایشان را بیان می کند .

سال یازدهم هجری ، در آخر ماه صفر رحلت جانگداز پیامبر پیش آمد و چه دردآور بود جدایی این پدر و دختر .

پس از رحلت پیامبر اکرم، فاطمه سرور زنان عالم و سرور زنان این امت ، این نو گل خندان باغ رسالت بر اثر تندبادهای حوادث ، زود پر پر شد و چندی بعد از پدر بزرگوارش به وی پیوست .

مرگ پدر مهربان و دگرگونیهایی که پس از رسول خدا ایجاد شد ، روح و جسم دختر پیغمبر را آزرده ساخت . وی هرگز رنج جدایی پدر را تحمل نمی کرد . او مردن را بر جدا از پدر زیستن ترجیح می داد .

سرانجام آزردگیها بدان جا کشید که دختر پیغمبر در بستر افتاد . دختر پیامبر بر اثر مصائب جانکاه و دوری از پدر مهربان و گرانقدرش رسول مکرم ، سر انجام به " گلشن رضوان " شتافت .

بنا وصیت شخص فاطمه زهرا باید تشییع و مراسم دفن آن حضرت شبانه انجام می شد و چنین شد که فاطمه زهرا(س) بانوی بی نشان شد.