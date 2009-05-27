47 گروه همیار زنان سرپرست خانوار در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زهرا لری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش گروههای همیار زنان در بازتوانی و اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: هم اکنون در استان کرمان 47 گروه همیار زنان در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در گروههای همیار زنان در کرمان 350 زن سرپرست خانوار وجود دارد که در زمینه اشتغال و بازتوانی این افراد درجامعه بسیار موثر بوده است.

وی عنوان کرد: تشکیل گروههای همیار زنان علاوه بر بازتوانی اقتصادی به حضور زنان سرپرست خانوار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ایجاد حس خود باوری و استقلال کمک می کند.

لری با اشاره اقدامات حمایتی بهزیستی از زنان سرپرست خانوار افزود: این گروهها تاکنون رشد چشمگیری داشتند و در سال 87 نیز اقدماتی در خصوص بیمه این گروهها و تسهیل در بازتوانی آنها صورت گرفته است .

وی با تاکید بر مهارت آموزشی به این قشر اظهار داشت: اکثر زنان سرپرست خانوار در ابتدای حمایت فاقد حرفه و یا مهارت می باشند که با حضور در گروههای کاری ومتجانس می توانند به حل مشکلات خانوادگی واجتماعی خود کمک کنند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان با بیان اینکه 80 درصد گروههای همیار به شکل تعاونی به ثبت رسیده اند افزود: این گروهها در زمینه های فرهنگی و اقتصادی از جمله خدمات کامپیوتری، کافی شاپ، مهد کودک، آژانس بانوان، تولید پوشاک، بسته بندی حبوبات و سبزیجات، کارگاه آشپزی،شیرینی پزی خانگی و سنتی، بافت فرش وگلیم، دامپروری و طبخ نان محلی فعالیت می کنند.

