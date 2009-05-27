فرهنگ پهلوانی شاهنامه باید جایگزین فرهنگ قهرمانی شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدعلی زلفی گل در همایش بزرگداشت فردوسی در همدان افزود: در جامعه امروز فرهنگ قهرمانی را تبلیغ می کنند همانند قهرمان سیاسی و ورزشی که در این فرهنگ سیاستمداران و ورزشکاران برای رسیدن به هدف دست به هر کاری می زنند.

وی عنوان کرد: اما در جامعه ما و فرهنگ پهلوانی و شاهنامه فردوسی انسان در سیاست، ورزش، اقتصاد و علم با فتوت، از خود گذشتگی، مروت و انسانیت وارد میدان می شود. زلفی گل ابراز امیدواری کرد که باید چنین ادبیات و فرهنگ پهلوانی در جامعه امروز وجود داشته باشد و چنانچه سیاستمداران با فرهنگ پهلوانی با یکدیگر برخورد کنند مشکلات حل می شود. رئیس دانشگاه بوعلی خاطرنشان کرد: شاهنامه فردوسی فرهنگی است که می تواند مسیر تعالی جهان را تغییر دهد.