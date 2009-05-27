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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۴۱

زلفی گل:

فرهنگ پهلوانی شاهنامه باید جایگزین فرهنگ قهرمانی شود

فرهنگ پهلوانی شاهنامه باید جایگزین فرهنگ قهرمانی شود

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: برای رفع مشکلات باید فرهنگ پهلوانی شاهنامه فردوسی جایگزین فرهنگ قهرمانی در جهان امروز شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدعلی زلفی گل در همایش بزرگداشت فردوسی در همدان افزود: در جامعه امروز فرهنگ قهرمانی را تبلیغ می کنند همانند قهرمان سیاسی و ورزشی که در این فرهنگ سیاستمداران و ورزشکاران برای رسیدن به هدف دست به هر کاری می زنند.

وی عنوان کرد: اما در جامعه ما و فرهنگ پهلوانی و شاهنامه فردوسی انسان در سیاست، ورزش، اقتصاد و علم با فتوت، از خود گذشتگی، مروت و انسانیت وارد میدان می شود.

زلفی گل ابراز امیدواری کرد که باید چنین ادبیات و فرهنگ پهلوانی در جامعه امروز وجود داشته باشد و چنانچه سیاستمداران با فرهنگ پهلوانی با یکدیگر برخورد کنند مشکلات حل می شود.

رئیس دانشگاه بوعلی خاطرنشان کرد: شاهنامه فردوسی فرهنگی است که می تواند مسیر تعالی جهان را تغییر دهد.
کد مطلب 886776

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