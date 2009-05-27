همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی و فنی ایران، بهروز علیشیری افزود: در این همایش بیش از 120 شرکت بین المللی از کشورهای مختلف دنیا از جمله تایلند، بلژیک ، ژاپن ، دانمارک ، روسیه ، اتریش ، کره جنوبی ، ترکیه ، جمهوری چک ، هند ، عربستان سعودی ، امارات و آمریکا حضور خواهند داشت.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران گفت : در مراسم افتتاحیه این همایش وزاری اقتصاد ودارایی ،امورخارجه ، راه وترابری ، مسکن وشهرسازی ، ریاست بانک مرکزی ، مدیر عامل بانک صادرات و نمایندگان گروه بانک توسعه اسلامی شرکت می کنند.

علیشیری افزود: چارچوب وضوابط قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران ، سیاستها وضوابط خصوصی سازی ، سیاستها وچارچوب ضوابط تجارت خارجی ، سیاست و ضوابط بازار بورس ایران ، معرفی واعلام شرایط بیمه سرمایه گذاری وبیمه صادرات توسط بانک توسعه اسلامی از موضوع های مورد بحث وبررسی در این همایش است.

وی ادامه داد: در این همایش در بخشهای محصولات پتروشیمی ، خودرو وقطعات خودرو، ساختمان سازی و گردشگری ، محصولات بالادستی و پایین دستی فولاد، محصولات واسطه ای صنعتی ، نیرو و ارتباطات ، صنایع غذایی ، کشاورزی ، آبزی پروری و دارو مورد بحث وبررسی سرمایه گذاران خارجی قرارمی گیرد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی با بیان اینکه در این همایش بیش از 200 شرکت دولتی وبخش خصوصی فرصت های سرمایه گذاری را در ایران معرفی می کنند ، گفت : در حاشیه این همایش نمایشگاهی جهت معرفی محصولات شرکت های مختلف تولیدی وپروژه های در حال انجام به شرکت کنندگان معرفی خواهد شد.

این همایش روز شنبه نهم خرداد ماه 1388 در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار خواهد شد.