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۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۴۱

قهرمان مسابقات بين المللي تكواندوي جام فجر درگفتگو با "مهر":

يوسف كرمي: قصدداشتم خودرا محك بزنم

از نتيجه رقابتهاي بين المللي جام فجرراضي هستم.

يوسف كرمي با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: براي من نتايج فني اين مسابقات اهميت داشت، چرا كه مدتي است با افلاكي در تمرينات روي تغييرشيوه مبارزه خود كارمي كنم. استفاده بيشترازضربات راست نيزمد نظرقرارگرفته است. جام فجرفرصت مناسبي بود تا آنچه را كه آموخته بودم آزمايش كنم كه خدا را شكرنتايج مثبتي داشت.
كرمي ادامه داد: بعد ازاين مسابقات به نقاط ضعف وقوت خود بيشترآشنا شدم، ازاين پس درتمرينات روي اين موارد كارمي كنم تا انشاالله درالمپيك آتن مبارزات خوبي به نمايش بگذارم.

وي درمورد سطح فني مسابقات فجرگفت: مسابقات ازلحاظ فني درشرايط خوبي بود، ولي اگرتيمهايي چون چين تايپه، ژاپن وساير قدرتهاي تكواندوحضورداشتند تكواندوكاران داخلي مي توانستند چيزهاي فراواني ياد بگيرند.
كرمي درپايان پيرامون اظهارات ذوالقدردرمورد مشخص نبودن نفرات اعزامي به المپيك گفت: مسووليت اصلي تيم برعهده ايشان است وهر چه كه صلاح بدانند انجام خواهند داد. ما فقط سهميه اين وزن را گرفته ايم وبايد بهترين نفراعزام شود. اگرزماني مربيان احساس كنند ما لياقت حضوردرالمپيك را نداريم ودرمورد اعزام شخص ديگري تصميم بگيرند، آنرا قبول خواهيم كرد. مهم كسب سهميه درالمپيك است واگرتكواندوكاري ازمن بهترباشد بايد اعزام شود.

کد مطلب 88679

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