کارگروه توسعه روابط اقتصادی مازندران و آستاراخان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنستانین الکسیویچ مارکلوف عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار با استاندار مازندران در ساری افزود: 125 شرکت تجاری در آستاراخان در حال فعالیت اقتصادی هستند.

وی خاطرنشان کرد: میزان مراودات تجاری این استان در سال گذشته 1.5 میلیون دلار بوده که 400 هزار دلار آن سرمایه گذاری مستقیم بوده است.

نخست وزیر استان آستاراخان روسیه با اشاره به اینکه بر اساس آمار سازمان بندری آستاراخان در سال گذشته پنج میلیون تن کالا در بنادر استان تخلیه و بارگیری شده است، عنوان کرد: 70 درصد تخلیه و بارگیری بنادر آستاراخان مربوط به صادرات و واردات تجار ایرانی است.

مارکلوف با بیان اینکه موارد گمرکی، تاخیر در صدور گواهینامه را برای صادرکنندگان مازندرانی تسهیل خواهیم بخشید، یادآور شد: به منظور توسعه روابط تجاری ایران و آستاراخان پرواز مستقیم آستاراخان، باکو، تهران و بالعکس به زودی راه اندازی می شود.

وی با اعلام این مهم که کارخانجات بسته بندی محصولات کشاورزی، میوه، گوشت برای صادرکنندگان مازندران در آستاراخان ایجاد می شود، گفت: بسیاری از محصولات تولیدی مازندران قابلیت فروش و عرضه در بازارهای روسیه را دارد.

وی پیشنهاد راه اندازی نمایشگاه کالاهای ایرانی در استان آستاراخان روسیه شد و گفت: ایران با برگزاری این نمایشگاه ها می تواند بسیاری از بازارهای تجاری روسیه را تصاحب کند.

مارکلوف همچنین از برگزاری همایش های اقتصادی ایران و استان آستاراخان روسیه در آینده ای نزدیک در مازندران خبر داد و گفت: روابط تجاری مازندران و آستاراخان روسیه در حال توسعه است.

در پایان این جلسه تفاهمنامه اقتصادی مازندران و استان آستاراخان روسیه در زمینه های علمی، اقتصادی، ورزشی، تبادل استاد و دانشجو بین مسئولان ارشد دو استان منعقد شد.