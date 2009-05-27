سفرم به ایران قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانکو فراتینی" در مصاحبه با روزنامه "دیلی ریپابلیکا" با اعلام این مطلب در ادامه تاکید کرد که سفر وی به ایران فقط به تعویق افتاده و وی در آینده ای نزدیک به طور حتم به تهران سفرمی کند.

وزیر خارجه ایتالیا در ادامه گفت که در سفر به ایران از این کشور برای شرکت در نشست جی هشت که ماه آینده برگزار می شود دعوت به عمل می آورد.

قرار بود در هفته گذشته وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران سفر کند اما این سفر در آخرین دقایق لغو شد و پس از آن اعلام شد که رم نماینده ای را به ایران اعزام می کند.

موضوع سفر وزیر امور خارجه ایتالیا به ایران، دعوت از تهران برای حضور در نشست جی هشت در ایتالیا با موضوع کمک به برقراری ثبات در افغانستان بود.