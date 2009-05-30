درخواست 1440 میلیارد تومانی برای تعاونیهای فراگیر ملی

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر با اشاره به ارائه پیشنهاد پرداخت یکهزار و 440 میلیارد تومان به تعاونیهای فراگیر ملی در سالجاری از محل عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی ، گفت: البته بخشی از این رقم برای تخفیف سهام عدالت اختصاص یافته است.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: رقم یکهزار و 440 میلیارد تومانی برای سالجاری باید در قالب پیشنهادی به دولت ارائه شود تا از این طریق رقم قابل پرداخت به تعاونیهای فراگیر ملی مشخص شود.

غریب رضا در ادامه به قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس ماده 29 قانون اصل 44 باید 30 درصد از عواید حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونیهای فراگیر ملی اختصاص یابد.

وی خاطر نشان کرد: طبق قانون اعضای تعاونیهای فراگیر ملی باید از 3 دهک پایین جامعه باشند ولی پیشنهاد می کنیم افراد جویای کار برای استفاده از تسهیلاتی که در قالب فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونیهای فراگیر ملی اختصاص داده می شود، در این تعاونیها عضو شوند.

معاون وزیر تعاون با بیان این مطلب که از طریق این تعاونیها می توان برای افراد جویای کار اشتغال ایجاد کرد، بیان داشت: با همکاری سازمانها و مراکزی که جوانان در آنها حضور دارند می توان تعاونی های فراگیر ملی را تشکیل داد.

غریب رضا در پایان تاکید کرد: جهت ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار می توان تعاونی های فراگیر ملی را در قالب پروژه های تخصصی تعریف کرد تا از این طریق زمینه ایجاد فرصتهای شغلی فراهم شود.