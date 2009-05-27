پیروزی ایران برابر هندی که می خواست بازنده باشد / تذکر ناظر کره ای

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که روز سه شنبه صعود خود به مرحله سوم و نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا را مسجل کرده بود امروز به قصد شکست و دوم شدن در گروه D مرحله دوم این رقابت ها مقابل هند صف آرایی کرد تا در مرحله سوم این رقابت ها از دیدار با کره جنوبی و ژاپن معاف شده و برای کسب سهمیه جام جهانی 2010 با چین و استرالیا رقابت کند اما تهدید ناظر کره ای مسابقات تهران در گیم چهارم موجب تغییر تصمیم فوق شد.

در دیدار عصر چهارشنبه بازی ضعیف و البته طبق دستور بازیکنان ایران که در دریافت و سرویس های بی منطق بیشتر به چشم می آمد موجب شکست 21 بر 25 آنها در گیم اول شد اما هندی ها هم که در دوم شدن با ایران رقابت داشتند در گیم دوم و سوم با بی توجهی به موقعیت های بدست آمده اسباب شکست خود را فراهم کردند تا شاگردان حسین معدنی با وجود به هدر دادن سرویس های زیاد و ارائه بازی سرد مجبور به پیروزی 25 بر19 و 25 بر 21 شوند.

"اگر به همین صورت بازی دنبال شود هر دو تیم ایران و هند از گردونه مسابقات اخراج می شوند".

ناظر کره ای مسابقات انتخابات جام جهانی در تهران که همچنان رقابت ایران و هند برای شکست خوردن بود با این تهدید دو تیم را وادار به انجام بازی حرفه ای کرد. البته تهدید وی بیشتر روی حسین معدنی تاثیر گذاشت تا جایی که سرمربی تیم ملی کشورمان به بازیکنانش دستور داد با دقت در نواختن سرویس بازی را با پیروزی تمام کند.

با پیروزی 25 بر 19 ملی پوشان کشورمان در گیم چهارم تیم ایران به پپروزی 3 بر یک مقابل هند دست یافت و با قرار گرفتن در صدر گروه D مسابقات انتخابی جام جهانی راهی مرحله سوم شد تا در این مرحله به مصاف کره و ژاپن بروند.

هندی ها نیز با ایستادن در رده دوم این گروه باید برای کسب سهمیه جهانی با چین و استرالیا دیدار کنند.

مرحله دوم مسابقات والیبال انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا عصر چهارشنبه با برگزای دیدار دو تیم هند و پاکستان پیش از این از صعود به مرحله سوم باز مانده اند به اتمام می رسند.