ادامه درگیری های پراکنده در سریلانکا/ کشته شدن 11 عضو ببرهای تامیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شروع دور جدیدی از درگیری ها بین ببرهای تامیل و ارتش سریلانکا، 11 نفر از شورشیان کشته شدند.

این درگیری ها در" آمپارا"، منطقه ای در شرق سریلانکا رخ داد.

درگیری بین ارتش سریلانکا و ببرهای تامیل در 220 کیلومتری جنوب شرق مرکز سابق جدایی طلبان اتفاق افتاده و دومین مورد از درگیری ها بین شورشیان و دولت در هفته اخیر است.

باوجود اعلام پیروزی دولت سریلانکا بر ببرهای تامیل در درگیری های هفته های گذشته، مناطق مختلف این کشور تحت تدابیر شدید امنیتی است.

این در حالی است که مطبوعات سریلانکا از کشته شدن "ولوپیلای پرابهاکاران" رهبر ببرهای تامیل در جنگ اخیر خبر داده اند.

ارتش سریلانکا گفته که نیروهای دولتی به شهر ساحلی "مولایتیوو"، آخرین شهری که در دست شورشیان بوده، حمله کرده و کنترل نسبی این شهر را در دست گرفته اند.