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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۱۷

کارگروه مسکن همدان با غیبت رئیس میراث فرهنگی بی نتیجه ماند

همدان - خبرگزاری همدان: عصر چهارشنبه کارگروه مسکن و شهرسازی استان همدان در استانداری برگزار شد که حضور نداشتن رئیس سازمان میراث فرهنگی همدان این کارگروه را بی نتیجه گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون امور عمرانی استاندار همدان در این کارگروه اظهار داشت: یکی از دستور کارهای امروز بررسی وضعیت منطقه ویژه گردشگری بین المللی گاماسیاب نهاوند بود که حضور نداشتن اسدالله بیات یا معاون و نماینده وی باعث شد تا جلسه بعد به این موضوع رسیدگی شود.

 

سیدحسن موسوی گفت: قرار بود امروز علاوه بر منطقه ویژه گردشگری گاماسیاب طرح گردشگری حیدره نیز بررسی شود که بررسی هر دو طرح به روز دیگری موکول شد.

 

وی از موافقت اعضای کارگروه با احداث مجتمع کارگاهی در کنار روستای خان آباد از توابع شهرستان کبودراهنگ خبر داد و گفت: با خروج محل احداث این طرح از حریم شهر کبودراهنگ می توان صنایع کوچک را در یک فضای منسجم ساماندهی کرد.

 

موسوی عنوان کرد: با ساماندهی این کارگاه ها در یک محل باعث می شود که هزینه تولید این صنایع به حداقل رسیده و میزان اشتغالزایی افزایش یابد.

 

معاون استاندار همدان با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 550 طرح در کارگروه مسکن و شهرسازی استان همدان مصوب شده است، اظهار داشت: بررسی وضعیت این مصوبات ضروری است و دستگاه های مربوط باید تا سه هفته آینده به بررسی طرحها پرداخته و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند.

کد مطلب 886877

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