وینگادا مقصر این ناکامی بود / با قطبی قهرمان می شدیم

محمود خوردبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر بنیادکار با بیان مطلب فوق گفت: شک نکنید اگر شرایط حضور افشین قطبی در پرسپولیس را فراهم می کردند و این مربی در تیم ماندگار می شد، نه تنها در لیگ قهرمانان آسیا، بلکه در لیگ برتر با اختلاف 20 امتیاز قهرمان می شدیم.

وی ادامه داد: وینگادا توان فنی لازم برای هدایت پرسپولیس را نداشت و بسیار ضعیف بود. همین است دیگر، خارجی‌ها می آیند، پول‌های کلانی می گیرند و می روند. ما باید به بیمارستان برویم و قلب خود را عمل کنیم.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه عامل اصلی شکست این تیم وینگادا بود، تاکید کرد: زمانی که یک مربی در طول هفته با یک تاکتیک تیم را آماده می کند و در روز آخر سیستم دیگری را اتخاذ می کند، حاصل آن جز شکست چیز دیگری نخواهد بود.

خوردبین همچنین در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به برخورد نامناسب با باقری تصریح کرد: نباید با کریم چنین رفتاری می شد زیرا وی اسطوره پرسپولیس است و توان پرسپولیس را افزایش می دهد.