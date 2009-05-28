به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کشورمان عصر چهارشنبه در آخرین دیدار گروه D مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا تیم هند را از پیش رو برداشت تا به عنوان تیم نخست این گروه در مرحله سوم این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن و کره‌جنوبی در گروه H دیدار کند.

تیم ملی والیبال هند نیز که در این گروه دوم شد باید در گروه G مرحله سوم رقابت‌ها با نمایندگان چین و استرالیا رقابت داشته باشد.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان پس از شکست هندی‌ها و مشخص شدن این نتایج گفت: واقعا برای تیم ایران حضور در گروه G یا H مرحله سوم هیچ فرقی نداشت. ما در دیدار مقابل هند با تمام قدرت وارد زمین شدیم اما نحوه بازی حریف در عملکرد تیم ما هم تاثیر کاملا منفی گذاشته بود.

وی ادامه داد: تیم هند برای اینکه دوم شود و در مرحله سوم مسابقات انتخابی با چین و استرالیا هم‌گروه شود دیدار غیراخلاقی مقابل ایران ارائه کرد که در بسیاری از دقایق باعث افت کیفیت بازی بازیکنان ما شد. در حالی که والیبال کره‌جنوبی، ژاپن، چین و استرالیا تقریبا در یک سطح قرار دارد و فرقی بین آنها نیست که در گروه کدام یک از این تیم‌ها قرار بگیریم.

معدنی با تاکید بر قدرت تیم ملی والیبال استرالیا تصریح کرد: اینکه دیدار با این تیم به مراتب راحت‌تر از ژاپن و کره‌جنوبی است، اشتباه است. استرالیایی‎ها همان‎هایی هستند که سال 2007 تمام قدرت‎های آسیا را شکست دادند.

سرمربی تیم ملی والیبال با اشاره به اینکه از همان ابتدای مسابقات به صعود و حضور در مرحله سوم مسابقات انتخابی جام جهانی فکر می‎کردیم، خاطرنشان کرد: هندی‎ها با چگونگی کار خود ما را مصمم‎تر کردند تا در مرحله سوم دیدارهای پرقدرتی را ارائه کنیم. باید نشان دهیم که می‎توانیم رقابتی پایاپای با کره‏جنوبی و ژاپن داشته باشیم.

معدنی در خصوص برنامه‎های آتی تیم ملی والیبال گفت: از 10 روز دیگر اردوی تیم ملی بدون حضور بازیکنان پیکان و همچنین ملی‎پوشان اعزامی به مسابقات ارتش‌های جهان آغاز می‌شود. اما اردوی اصلی که در آن تمام نفرات تیم شرکت داشته باشند از دهم تیرماه آغاز می‌شود.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان در خاتمه اظهارداشت: در مورد آسیب دیدگی بازیکنان به خاطر حضور در رقابت‌های باشگاه‌های آسیا یا ارتش‌های جهان به هیچ وجه نگران نیستم. ضعف والیبال ایران نبود دیدارهای تدارکاتی است. این دو تورنمنت موقعیت خوبی را برای ملی‌پوشان فراهم می کند تا باتجربه‌تر شوند.