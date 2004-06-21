ايرانيها 3/9 ميليارد ريال هديه و سوغات دريافت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين ميزان هديه و سوغات ورودي به كشور طي اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشي 8/2 درصد افزايش داشته است.

بيشترين ميزان هديه و سوغات از طريق گمركات امانات پستي تهران وارد كشور شده است، به طوري كه اين گمركات 81 درصد از وزن 8/79 درصد از ارزش كل هداياي ورودي را به خود اختصاص داد.

پس از گمرك امانات پستي تهران بيشترين ميزان هداياي ورودي به لحاظ ارزش، از طريق گمرك اصفهان و مشهد وارد شده است.

ارزش هر كيلو كالاي هديه و سوغات ارسالي در اين مدت 8 دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/6 درصد افزايش يافت.

براساس اين گزارش در اين مدت 45 هزار و 700 بسته هديه و سوغات به ارزش 9/6 ميليارد ريال از گمركات امانات پستي به خارج ارسال شد كه از لحاظ تعداد 17 درصد كاهش و از حيث ارزش 5/4 درصد افزايش يافت.

بيشترين هدايا در اين مدت به لحاظ ارزشي از طريق گمركات امانات پستي تهران ، گمركات مشهد و اصفهان صادر شده است.

ارزش هركيلو هديه و سوغات صادراتي در اين مدت 6/4 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/24 درصد افزايش يافت.