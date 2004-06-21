جلالي: تا اروپا به تعهدات خود عمل نكند ، مجلس پروتكل الحاقي را تصويب نخواهد كرد

رشيد جلالي در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" با اشاره به فراز و نشيب هاي رابطه ايران واروپا طي 25 سال گذشته گفت: آنچه مسلم است اروپا در رابطه با ايران همواره منافع خود را مي جويد ، اما ما گاهي نسبت به تلاش براي احقاق منافعمان در اين رابطه كوتاهي كرده ايم و بيش از اندازه حسن نيت نشان داديم .



وي با بيان اينكه همواره جهت گيري ديپلماسي ايران به سمت تنش زدايي و تعامل با اروپا بوده است، تاكيدكرد: بايد توجه داشت كه هر كنش، واكنش مناسب مي طلبد و نبايد درتعاملات بين المللي با از دست دادن ابتكارعمل، تعيين كنندگي را به طرف مقابل سپرد.



نماينده مردم كرج توافق اكتبر گذشته تهران با سه كشور اروپايي را فرصتي مناسب ، تدبيري به موقع وغيرمنتظره خواند كه بسياري از مشكلات ايران را در عرصه بين الملل حل كرد اما درعين حال ياد آورشد: اين بدان معنا نيست كه در هرشرايطي اين تعامل را حفظ كنيم بلكه بايد بتوانيم با ايستادگي و مقاومت در برابر خواسته هاي غيرمشروع وغيرعقلاني از حقوق خود دفاع كنيم .



وي با تاكيد بر اينكه ايران هيچ الزامي به تن دادن به خواست اروپا در قطعنامه مبني برگسترش دامنه تعليق چرخه سوخت و بازنگري در بهره گيري از كارخانه آب سنگين اراك ندارد، گفت : آنچه تابه حال روشن شده است اين است كه ما هرچه بيشتر به خواسته هاي آنان به بهانه اعتمادسازي تن دهيم، از طرف آنها تعبير به ضعف شده و درخواستهايشان را افزايش مي دهند.



عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره نقش و تاثيرگذاري مجلس بر ديپلماسي هسته اي ايران گفت: تاكنون دولت و شوراي عالي امنيت ملي مواضع مناسبي دراين زمينه اتخاذ كرده است اما خواسته هاي كنوني شوراي حكام و اروپا درحالي كه بازرسان آژانس بين المللي بر كليه فعاليتهاي هسته اي ايران نظارت كامل دارند، خلاف جهت تعامل مثبت و همكاريهاي سازنده ايران است و اگر اين روند ادامه پيداكند نمايندگان مردم لايحه پروتكل الحاقي كه از طرف دولت ارسال خواهد شد نخواهند پذيرفت .



جلالي معتقد است درصورت ادامه واكنشهاي منفي شوراي حكام و اروپا نسبت به همكاريها واعتماد سازي هاي ايران ، تهران بايد از بند 10 ان پي تي استفاده كرده وهمكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي را متوقف كند.

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