ملي پوشان ايران درراه مسابقات جهاني كاپ سانشو

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين رقابتها در11وزن رده مردان( 48 تا90+ كيلوگرم) و6 وزن رده بانوان (48 تا 70- كيلوگرم) انجام خواهد شد كه تنها مدال آوران اول تا سوم مسابقات جهاني ماكائومجازبه شركت دراين مسابقات هستند.

مطابق با شرايط اعلام شده ازطرف فدراسيون جهاني ووشوحسين اجاقي، اصغرشعباني ومحمد رضا جعفري كه به ترتيب دومدال برنزوتك مدال طلاي كشورمان را درماكائو بدست آوردند، دراين پيكارها حضورخواهند يافت.

اين مسابقات كه به رقابتهاي" برترين برترينها" نيزمعروف است، با درنظرگرفتن 11اوزان مردان و6 بانوان مجموع 48 ورزشكار دراين مسابقات حضوردارند. علاوه برحكم قهرمان ومدال، نفرات اول تا سوم اين رقابتها به ترتيب جايزه نقدي معادل 10هزار، 6 هزارو3 هزاريوآن دريافت خواهند كرد.

* انتصاب درووشو

طي حكمي ازسوي بهزاد كتيرايي رييس فدراسيون ووشو محمد علي زاده بعنوان مسوول كميته نهادها وارگانهاي فدراسيون ووشو منصوب شد. ايجاد ارتباط وتعامل با نهادهايي چون وزارت آموزش وپرورش، آموزش عالي ونيروهاي مسلح با هدف گسترش ووشوازمهمترين فعاليتهاي اين كميته محسوب مي شود.