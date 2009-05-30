تشکیل کمیته 3 جانبه برای حل مشکلات روابط کار

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر تشکیل کمیته ای 3 جانبه متشکل از نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت برای حل مشکلات روابط کار در بنگاهها را پیشنهاد کرد و گفت: برخی بنگاهها برای ادامه کار نیاز به حمایت و کمک دارند و این مهم غیر از نظارت و حمایتهای مدیریتی امکان پذیر نخواهد بود.

عضو شورای عالی کار 3 جانبه گرایی در روابط کار را یک اصل خواند و اظهار داشت: برای اینکه منابع در بنگاههای تولیدی به هدر نرود و در مسیر تولید و ایجاد اشتغال قرار گیرد باید بر عملکرد بنگاهها نظارت شود.

وی ارائه آموزشهای مدیریتی را از جمله موارد تاثیر گذار بر پیشرفت کار بنگاهها اعلام کرد و بیان داشت: در ارائه برنامه و راهکار برای بهبود وضعیت اشتغال و فضای کسب و کار باید هم تامین معیشت کارگر مدنظر قرار گیرد و هم اینکه بتوانیم پایداری بنگاه اقتصادی را تضمین کنیم.

صالحی، شورای عالی کار را بهترین مرجع حل مشکلات روابط کار در بنگاهها دانست و افزود: از این طریق و برقراری شرایط 3 جانبه گرایی می توان انتظار داشت که از میزان مشکلات بنگاهها کم شود و بر توسعه اشتغال و بهبود فضای کسب و کار نیز افزوده شود.