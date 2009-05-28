سرویس دهی 37 هزار اتوبوس و توزیع 40 هزار نقشه در مراسم سالگرد ارتحال امام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جماران،، سرهنگ "هاشمی" با بیان اینکه مردم و دولتمردان ایران و جهان ، امام را به خوبی می شناسند، گفت: سالگرد ارتحال حضرت امام در واقع بزرگداشت مردی بزرگ و مجتهدی عالم و مسلمان است که با عمری از مبارزه و با تاسی به انبیاء و اولیاء توانست قلب های مردم شریف و مومن ایران را به صورتی یکپارچه به یکدیگر پیوند زند .

هاشمی با اشاره به برگزاری مراسم بیستمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(س) همانند سال های گذشته در تمام استان ها و شهرهای کشور، به مرکزیت حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس کاروان های زائران از استان های مختلف به صورت سواره و پیاده در این مراسم شرکت می کنند که بر این اساس حضور 37 هزار و 500 دستگاه اتوبوس با همراهی بیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت در یک مکان و زمان در تهران حاضر می شوند.

وی گفت: این حجم انبوه جمعیت قطعا ترافیک سنگینی را ایجاد خواهد کرد و لذا نیروی انتظامی با پیش بینی تمهیدات ویژه پوشش این برنامه را عهده دار خواهند بود.

هاشمی با بیان اینکه مراسم سالگرد ارتحال امام در تهران قابل تفکیک با مراسم برگزار شده در شهرستان ها نخواهد بود، گفت: در حقیقت زائرانی که از شهرهای مختلف به تهران می آیند جزء زائران مراسم سالگرد ارتحال محسوب می شوند و سفر آنها ، سفر به این مراسم است و تحت پوشش قرار می گیرند و باید از آنها حفاظت شود.

وی با اشاره به حضور پلیس در کنار سایر نیروها با حداکثر نیرو و توانایی برای پوشش این برنامه ، گفت: بر این اساس، طرح ترافیکی شهر تهران تدوین شده و به مبادی زیربط تحویل داده شده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح مشخص می شود که پارکینگ های ده گانه اطراف حرم ، متعلق به زائران کدام استان ها است و همچنین اینکه زائران هر نقطه از کدام مسیر و در چه ساعتی وارد پارکینگ ها شود.وی افزود: بر اساس طرح ترافیکی تدوین شده، زمان و مکان ورود وسایل شخصی به پارکینگ ها مشخص می شود.

هاشمی با اشاره به محدودیت های اعمال شده در عبور و مرور و توقف در عرصه های منتهی به حرم مطهر نیز گفت: بر این اساس در برخی از محورها محدودیت تردد وجود دارد که در برخی محور ها این محدودیت ها تا استان همجوار نیز ادامه می یابد.

وی با ابراز امیداوری از همکاری مردم با نیروهای پلیس تصریح کرد: قرار گاه روح الله از 48 ساعت قبل از مراسم در حوالی پلیس راه تهران –قم برپا می شود و راهنمایی تهران بزرگ با استقرار در این مکان ازطریق دوربین های کنترل ترافیک و گشت هوایی و تقسیم وظایف میان مناطق 22 گانه شهر تهران، امر کنترل را انجام می دهد.

هاشمی با بیان اینکه نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی در تمام بلوک ها از خیابان ها ی اطراف حرم طهر و کلیه خیابان های شهر تهران حضور فیزیکی خواهند داشت، عنوان کرد: رویت مسیر و کنترل ترافیک در این ایام با حضور فیزیکی نیروها در خیابان ها، مانیتورینگ دوربین ها، گشت هوایی ، گشت زمینی و موتوری و غیره انجام می شود.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای برگزاری شایسته این مراسم اظهارداشت: 280 تابلوهای راهنمای مسیر با بنرهای ویژه از فاصله 30 کیلومتری حرم مطهر برای راهنمایی مسافران و هدایت کاروان ها نصب می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران یادآور شد: مسیرهای حرکت، ساعت ورود و خروج و محل پارکینگ با حضور نیروهای سپاه انصار ، ستاد سالگرد و بسیاری از دستگاه های اجرایی و سازمان ها و نمایندگان بسیج استان ها اطلاع رسانی شده است.

هاشمی ازتهیه و توزیع 40 هزار نقشه مسیر به صورت جداگانه بین نمایندگان هراستان، خبر داد و گفت: این نقشه ها برای هدایت و مسیر یابی کاروان ها توزیع شده است و صد در صد نیروها و امکانات موجود برای برگزاری این مراسم مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی درخاتمه با اشاره به همکاری و هماهنگی کلیه سازمان ها ، نهاد ها و دستگاه ها، گفت: امید است مردم حق شناسی که صدها ها کیلومتر طی کرده و به این مراسم می آیند به توصیه نیروهای پلیس عمل کنند و در صورت نیاز پلیسی با 110 تماس گرفته تا در کوتاهترین زمان به آنها خدمات رسانی شود.