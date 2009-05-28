هند نخستین آواکس خود را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز هند، نیروی هوایی هند اعلام کرد که این هواپیما نخستین هواپیما از سه رادار پرنده ای است که قرار است به این کشور تحویل داده شود.

اولین هواپیما با حضور وزیر دفاع هند و سفرای روسیه و اسرائیل تحویل دهلی شد.

"ای کی آنتونی" وزیر دفاع هند گفت : این هواپیما که از آن به "چشم در آسمان" نیز نام برده می شود از روی مدل هواپیمای ترابری ایلوشین-76 ساخته شده است.

وزیر دفاع هند ضمن ابراز نگرانی از عدم تحویل دو رادار دیگر در زمان مقرر افزود: قرار داد 1.1 میلیارد دلاری ساخت این هواپیماها در سال 2004 امضا شد و 5 سال که زمانی طولانی است طول کشید ما نخستین تولید را دریافت کنیم و امیدوارم که روسیه و اسرائیل به ما کمک کتند تا دو آواکس دیگر را دریافت کنیم.

وی در عین حال اطلاع داد که کشورش دو هواپیمای دیگر را تا پایان سال جاری (2009) تحویل خواهد گرفت.

فرمانده کل نیروی هوایی هند گفت : "امروز ما در بین شش کشور دارنده این نوع هواپیما؛ آمریکا، روسیه، برزیل، ژاپن، استرالیا، و ترکیه قرار گرفتیم که نیروهای هوایی آنها چنین هواپیمایی را در اختیار دارند".

این مقام هندی همچنین از احتمال سفارش چند فروند هواپیمای مشابه در آینده نیز خبر داد.