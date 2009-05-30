نظام اقتصاد اسلامی کمترین آسیب را از بحران مالی جهان متحمل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ممنوعیت استفاده از ابزار اقتصادی پیچیده به بانکهای اسلامی کمک کرده از ضررهای بزرگ براساس قرضها و بدهی ها دور بماند درست همان عاملی که سقوط نظام اقتصادی جهان را فراهم کرد.

زارینا سعیدوف تحلیلگر شرکت سرمایه گذاری فینام در روسیه اظهار داشت: بزرگترین بانکهای اسلامی نسبت به بزرگترین بانکهای آمریکا از وضعیتی ثابت تری برخوردارند. محاسبات من نشان می دهد بازگشت سرمایه چهار بانک بزرگ در جهان اسلام دوبرابر بانکهای بزرگ آمریکا بوده و بازگشت دارایی و سرمایه بانکهای اسلامی در مقایسه با بانکهای آمریکا به نحو چشمگیری بیشتر بوده است.

تساوی یکی از ویژگی های اقتصاد اسلامی است که آن را از سبک نظام مالی غربی متمایز کرده است. اقتصاد اسلامی براساس اصول کسب سود هرچه بیشتر اداره نمی شود و همچنین مانع مشهورترین اشکال سوداگری و سفته بازیهای مالی می شود که در نظام سنتی مناسبات اقتصادی غرب رایج است.

در رابطه با خدمات رهن و گرو گذاشتن بانک اسلامی و مشتری آن بر دوره وام توافق کرده، قیمت نهایی خانه پیش از وام برای مشتری مشخص شده و اگر مشتری نتواند مبلغ خانه را پرداخت کند خانه به حراج گذاشته می شود و سود آن میان بانک و مشتری تقسیم می شود از این رو هم بانک و هم مشتری مسئول معامله هستند.

سعیدوف گفت: باید یادآور شد که بار بدهی بزرگترین بانکهای اسلامی کمتر از بانکهای آمریکا در سال 2008 است این امر مزیتی را برحسب ریسک اعتباری در اختیار بانک می گذارد.

البته تمام اطلاعات ذکر شده به معنای این نیست که نظام اقتصادی جهان اسلام تحت تأثیر بحران جهانی اقتصادی قرار نگرفته، اگرچه اقتصاد اسلامی در مقایسه با نظام مالی غرب آسیب کمتری دیده است.

کارشناسان اظهار می دارند که شاخصهای اقتصادی بانکهای اسلامی در دوره بحران به علت کاهش کلی تقاصای مشتری و بیکاری در شرکتهای دنیای وخیم شد. همچنین قیمتهای نیز بر این وضعیت تأثیرگذار بود. بسیاری از کشورهای اسلامی که از نظر اقتصادی توسعه یافته اند به صادرات مواد خام اتکا کرده و در نتیجه به نوسانات قیمتهای نفت نیز متکی هستند.