الازهر با نگارش قرآن به زبان انگلیسی مخالفت کرد

الازهر با نگارش انگلیسی قرآن کریم مخالفت کرد



مجمع مطالعات اسلامی الازهر طی برگزاری نشستی با نگارش کلمات قرآن کریم به زبان انگلیسی مخالفت کرد و گفت که قرآن کریم کتابی آسمانی است و ارزش این کتاب و نقش هدایتگری آن تنها به زبان اصلی آن عربی امکانپذیر است و تلاش برای نگارش قرآن به زبان انگلیسی دور کردن مسلمانان از قرآن کریم است. آنها بیان کردند که میلیونها مسلمان غیر عرب قرآن کریم را از طریق ترجمه می فهمند و ترجمه قرآن، بهترین راه برای آشنایی غیر عرب زبانان با معانی قرآن است.

ماکت کعبه و مسجدالاقصی با چوب کبریت ساخته می شود



یک هنرمند لبنانی که سالها است مجسمه های مختلف کوچک و بزرگی با چوب کبریت می سازد، در نظر دارد ماکت کعبه و مسجدالاقصی را نیز بسازد. وی نمایشگاهی از کارهای هنری و دستی خود برگزار کرد که مورد تحسین و اعجاب قرار گرفت. از برجسته ترین کارهای وی ساخت برج ایفل و کشتی تایتانیک است که این کشتی 6 طبقه با ارتفاع 180 سانتی مترو ارتفاع 3 متر و نیم ساخته و در کتاب گینس نیز ثبت شد.

دوره های تابستانی حفظ قرآن کریم در عربستان برگزار می شود



شورای خیریه حفظ قرآن کریم طائف عربستان از آغاز ثبت نام دوره های تابستانی قرآن کریم خبر داد و گفت که برنامه های این شورا دو ماهه است که طی آنها حفظ کامل قرآن، حفظ 20 جزء و حفظ 10 جزء و کمتر و همچنین تصیح تلاوت قرآن کریم جرا می شود. همچنین قرار است دوره های آموزشی برای ائمه و خطیبان طی 5 روز برگزار شود که هدف آن تلاش برای تقویت قدرت خطیبان در تبیین اندیشه های اسلامی است.

دپارتمان دین دانشگاه فلوریدا با کمک دالایی لاما به فعالیت ادامه می‌دهد

رهبرمعنوی بودائیان تبت 100 هزار دلار به دپارتمان دین دانشگاه فلوریدا که در خطر تعطیلی قرار داشت کمک کرد. این دپارتمان یکی از سه دپارتمان دانشگاه فلوریدا است که قرار بود به دنبال کاهش بودجه دولت به دانشگاه های دولتی تعطیل شود. ناتان کاتز استاد مطالعات دینی این دانشگاه بین المللی به دفتر دالایی لاما نامه الکترونیکی ارسال کرده و خواستار کمک شده و پس از آن نامه ارسال کمک دالایی لاما مانع تعطیلی دپارتمان شده است .

خدمات حج امسال زائران قطری نسبت به سال گذشته بهبود می یابد



کمیته امور حج وابسته به وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر اعلام کرد تمامی تدابیر لازم برای حج امسال را در نظر گرفته و آمادگی کامل دارد تا خدمات متمایزی به حجاج خانه خدا ارائه کند. مقامات قطری با مقامات عربستان در این خصوص رایزنی می کنند تا خدمات بهتری به زائران خانه خدا بدهند. به ویژه اینکه تلاش می کنند مساحت خیمه ها و چادرهای حجاج قطری در منا را افزایش دهند زیرا کمبود فضا طی سال گذشته مشکلات متعددی برای زائران خانه خدا ایجاد کرده بود که طی این رایزنیها تلاش شد از مشکلات حجاج در خصوص اسکان زائران خانه خدا بکاهند.