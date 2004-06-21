خبرگزاري مهر اسناد صادق تبريزي را منتشر كرد



سند گواهي شركت صادق تبريزي درنمايشگاه پراگ سال 1340

به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، صادق تبريزي هنرمند معاصر كشور كه عصر شنبه به نشانه اعتراض به فرهنگستان هنر براي تحريف تاريخ هنرهاي تجسمي معاصر كشور آثار خود را از ديوارهاي نگارخانه صبا پائين كشيد ، اسناد مدعاي خود را ارائه كرد .

بنا به گزارش خبرنگار تجسمي مهر ، اعتراض صادق تبريزي به معرفي محمد احصائي به عنوان بنيانگذار خط نقاشي در ايران از سوي مراجع رسمي همانند انجمن گرافيك ايران و فرهنگستان هنر بود . پيش از اين از سوي اين مراجع اعلام شده بود كه محمد احصائي در سال 1347 خط نقاشي ايران را بنيان گذاشت . اين در حالي است كه صادق تبريزي بر اساس مندرجات اسنادي كه ارائه كرده ، اين كار را در سال 1338 آغاز كرده است .

اولين اثر خط نقاشي تبريزي در سال 1338 دركارگاه سراميك اداره هنرهاي زيباي تهران به ابعاد 70×70 سانتي متر بر روي پانلي از كاشي هاي 15×15 سانتي متري با دورنگ لاجوردي و سفيد خلق شده است .

عكس و شرح چاپ شده در روزنامه كيهان بين المللي سال 1343 از اثر صادق تبريزي

روزنامه كيهان بين المللي در 27 بهمن 1343 ( 15 فوريه 1965 ) با چاپ يك عكس سياه و سفيد از اين اثر به ارائه گزارش نمايش اين اثر در گالري بورگز پرداخته است . درذيل اين عكس به زبان انگليسي نوشته شده : "يك پانل سراميك كه به شكل يك تخته ديواري توسط صادق تبريزي خلق شده و درگالري بورگز به نمايش گذاشته شده است . افرادي همانند تبريزي كه بر روي امكانات دكوراتيو ناب سقاخانه متمركز اند و به تجربه مواد گوناگون مي پردازند ، توفيق بيشتري در تعهدات غير جاه طلبانه خود دارند ."گفتني است تبريزي با ارائه همين گونه آثار خود در سال1340 ( 1962 ) درنمايشگاه بين المللي سراميك معاصر پراگ نيزبه عنوان نماينده ايران شركت كرده بود . كه گواهي شركت وي هم اكنون موجود است .