امور اجرایی نظارت بر تعاونی ها به اتاق تعاون واگذار شد

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر گفت: از مهم ترین اقدامات اخیر وزارت تعاون که خود وزارتخانه برای انجام آن پیشقدم شده، واگذاری امور تصدی گری به اتاق تعاون در حوزه نظارت است.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: برای نیل به این هدف اتاق تعاون بر تمام ابعاد فعالیتی تعاونی ها به صورت جدی نظارت خواهد کرد.

رحمانی نیا در ادامه افزود: اتاق تعاون مرکزی برای نظارت بر عملکرد تعاونی ها در ابعاد مختلف از جمله امور مربوط به برگزاری مجامع، انتخابات و امور دیگر بر اساس مقررات و قوانین فعالیتی تعانی ها نظارت خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد تا از طریق واگذاری امور تصدی گری نظارت بر فعالیتهای اجرایی تعاونی ها، اتاقهای تعاون استانها نیز به تقویت حوزه نظارتی خود بپردازند. رحمانی نیا خاطر نشان کرد: واگذاری نظارت بر امور اجرایی تعاونی ها از سوی وزارت تعاون به اتاق تعاون مرکزی، نقطه عطفی در جهت رشد و بالندگی اتاقها و توانمند سازی آنها است.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی در پایان در بیان ابعاد دیگر اقدام جدید وزارت تعاون تاکید کرد: در این خصوص وزارت تعاون همچنان در بعد نظارت عالیه بر عملکرد تعاونی ها فعال خواهد بود ولی امور اجرایی و تصدی گری در این بخش به اتاق تعاون مرکزی واگذار شده است.