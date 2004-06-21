سرب امسال وارد بورس فلزات مي شود

معاون فني بورس فلزات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در حال حاضر مطاعات اوليه ورود سرب به بورس فلزات در دست اقدام است.

منوچهر اصغرزاده افزود: پس از برسي هاي لازم بستر براي ورود سرب به بورس فراهم خواهد شد و حتما در سالجاري سرب وارد بورس خواهد شد.

وي ، در مورد علت وارد شدن سريعتر فلز روي به بورس فلزات، انگيزه بالاي توليد كنندگان روي را عامل اصلي ورود اين فلز نسبت به سرب در بورس فلزات ذكر و تصريح كرد: چون تاكنون توليد كنندگان سرب انگيزه زيادي براي ورود اين مواد به بورس نداشته اند ، ورود آن به تاخير افتاده است.

