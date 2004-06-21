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۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۳:۰۹

معاون فني بورس فلزات در گفت و گو با "مهر" :

سرب امسال وارد بورس فلزات مي شود

سرب نيز همانند روي پس از انجام مراحل قانوني در سالجاري وارد بورس فلزات خواهد شد.

معاون فني بورس فلزات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: در حال حاضر مطاعات اوليه ورود سرب به بورس فلزات در دست اقدام است.

منوچهر اصغرزاده افزود: پس از برسي هاي لازم بستر براي ورود سرب به بورس فراهم خواهد شد و حتما در سالجاري سرب وارد بورس خواهد شد. 

وي ، در مورد علت وارد شدن سريعتر فلز روي به بورس فلزات، انگيزه بالاي توليد كنندگان روي را عامل اصلي ورود اين فلز نسبت به سرب در بورس فلزات ذكر و تصريح كرد: چون تاكنون توليد كنندگان سرب انگيزه زيادي براي ورود اين مواد به بورس نداشته اند ، ورود آن به تاخير افتاده است. 

کد مطلب 88706

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