رسیدگی به عشایر فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، علی قنبری در همایش بزرگ عشایر و روستاییان حامی میرحسین موسوی در کرمانشاه که با حضور بیش از هزار نفر از بزرگان ایلات و طوایف عشایری و روستایی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: عشایر کشور انسانهای بزرگ، غیرتمند، سربلند و با شرفی هستند که در دوران مختلف تاریخی برای این سرزمین افتخارات بسیاری را خلق کرده اند.

وی با اشاره به توجه خاص میر حسین موسوی به عشایر گفت: در دوران نخست وزیری میر حسین موسوی در شرایط بحرانی و سخت جنگ، دولت ایشان توجه خاصی به عشایر داشت و هیچگاه از رسیدگی به مشکلات عشایر کشور کوتاهی نکرد به گونه ای که بزرگان عشایر کشور هنوز خاطرات خوش آن زمان را به یاد دارند.

قنبری در ادامه با انتقاد از وضع اقتصادی کشور گفت: در دوران جنگ هشت ساله و به عنوان مثال در سال 65 ایران نفت خود را بشکه ای پنج دلار به فروش می رساند، این کاهش قیمت نفت به گونه ای بود که در آمد نفتی ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی تنها 100میلیارد دلار بود، اما با تمام این اوصاف در آن زمان و با مدیریت موسوی تورم در کشور تنها هفت درصد بود.

وی با مقایسه شرایط فعلی کشور با زمان نخست وزیری موسوی گفت: سال گذشته نفت ایران بشکه ای 145 دلار به فروش رسید که بر این اساس درآمد دولت نهم بیش از 300 میلیارد دلار بود، اما با این درآمد کلان دیدیم که تورم در این دولت به بالای 25درصد رسید و شرایط اقتصادی سختی را برای کشور و ملت رقم زد.

نماینده ویژه میر حسین موسوی در ستادهای عشایری و روستایی کشور در ادامه با اشاره به گزارش ارائه شده دیوان محاسبات کشور در خصوص تخلفات انجام شده توسط دولت نهم گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور دولت نهم در سال 86 بیش از دو هزار مورد تخلف بودجه ای در بخشهای مختلف را مرتکب شده که با توجه به گستردگی آن لازم است از سوی این دولت به صورت شفاف به مردم پاسخگویی شود.

وی با انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت نهم اظهار داشت: عدم توجه به نامه های کارشناسان اقتصادی کشور، اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسانه در بخشهای مختلف و عدم جلب اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان خارجی و داخلی از دیگر ضعفها و پیامدهای دولت نهم در حوزه اقتصادی است.

قنبری با بیان اینکه ملت ایران از سربلند ترین و عزتمندترین مردمان دنیا در طول تاریخ هستند، گفت: دولت با اعمال و رفتار خود نباید اجازه دهد که عزت این ملت خدشه دار شود، چرا که ما زمانی می توانیم از عزت مردم لبنان و فلسطین حمایت کنیم که ملتمان دارای بالاترین مراتب عزت در بین جوامع بین المللی باشد.

وی درادامه با اشاره به غیرت و عزت مثال زدنی عشایر کشور گفت: عشایر انسانهایی غیرتمند و سربلند هستند که تاریخ کهن و پر افتخار ایران را ساخته اند و لذا هرگز نمی توان با مبلغ 80 هزار تومان به نام سهام عدالت رای آنها را خرید.

نماینده ویژه میر حسین موسوی در ستادهای عشایری و روستایی کشور خاطر نشان کرد: قطعاً عشایر غیور کشور در روز 22 خرداد ماه با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای با انتخاب فرد اصلح بار دیگرعزتمندی و غیرتمندی خود را نشان خواهند داد.

در ادامه این همایش لطیف صفری نماینده اسبق مردم اسلام آبادغرب درمجلس شورای اسلامی و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده نشاط و تنی چند از بزرگان ایلات و عشایر کرمانشاه سخنانی را در اهمیت حمایت از میر حسین موسی در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیان کردند.