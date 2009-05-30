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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۲۵

یک نظر سنجی نشان داد :

چاوز محبوبترین رهبر خارجی در بین شهروندان جهان عرب

چاوز محبوبترین رهبر خارجی در بین شهروندان جهان عرب

بر اساس یک نظرسنجی از شهروندان چند کشور عربی هوگو چاور رئیس جمهوری ونزوئلا محبوبترین رهبر غیر عربی و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محبوب ترین رهبر جهان عرب برای شهروندان عرب می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش انگلیسی خبرگزاری سانا، این نظرسنجی که از سوی دانشگاه مریلند با همکاری مؤسسه نظرسنجی زاگبی در 6 کشور عربی سوریه، مصر، عربستان، لبنان، اردن و مغرب صورت گرفته نشان می دهد که شهروندان این کشورها چاوز را محبوب ترین رهبر غیر عربی و بشار اسد را محبوب ترین رهبر جهان عرب می دانند و این دو را بیش از رهبران خود قبول دارند.

درپی اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از ونزوئلا و قطع روابط این کشور با اسرائیل محبوبیت چاوز در بین افکار عمومی جهان عرب یکباره به طرز شگفت انگیزی افزایش پیدا کرد.

کد مطلب 887095

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