چاوز محبوبترین رهبر خارجی در بین شهروندان جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش انگلیسی خبرگزاری سانا، این نظرسنجی که از سوی دانشگاه مریلند با همکاری مؤسسه نظرسنجی زاگبی در 6 کشور عربی سوریه، مصر، عربستان، لبنان، اردن و مغرب صورت گرفته نشان می دهد که شهروندان این کشورها چاوز را محبوب ترین رهبر غیر عربی و بشار اسد را محبوب ترین رهبر جهان عرب می دانند و این دو را بیش از رهبران خود قبول دارند.

درپی اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از ونزوئلا و قطع روابط این کشور با اسرائیل محبوبیت چاوز در بین افکار عمومی جهان عرب یکباره به طرز شگفت انگیزی افزایش پیدا کرد.