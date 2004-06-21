ساخت هتل المپيك ويژه ورزشكاران تيمهاي ملي به زودي درجزيره كيش آغازمي شود

به گزارش خبرگزاري" مهر" حسين قاسمي رييس هيات مديره ومديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بااعلام اين خبرگفت: با توجه به اينكه جزيره كيش به لحاظ داشتن امكانات وتجهيزات پيشرفته ورزشي پايگاهي براي برگزاري اردوهاي تيمهاي ملي مي باشد، ازاينرو براي اقامت ورزشكاران دركيش كارهاي مقدماتي ساخت هتل المپيك آغازشده است.

وي افزود: با توجه به اينكه ازتيمهاي ملي كشورهاي شركت كننده درپانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي قطردرسال 2006 دعوت كرده ايم تا اردوهاي تداركاتي خود را دركيش برگزاركنند، تلاش خواهيم كرد: ساخت اين هتل تا آن زمان به پايان برسد.

دكترقاسمي هتل المپيك كيش را يك مركزاقامتي بي نظيردركشورعنوان كرد وگفت: اين هتل درمجموعه ورزشگاه المپيك ساخته خواهد شد وداراي سالن بدنسازي، استخر، سونا، سالنهاي آمفي تئاتروكنفرانس وامكانات جانبي پيشرفته ديگراست.