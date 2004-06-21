مي توانيم نتيجه ديداررفت راجبران كنيم

كريم بوستاني سرمربي تيم فوتبال استقلال اهوازدرگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: ما درديداررفت هم مستحق شكست نبوديم، اما بخاطربرخي مشكلات واتفاقات فوتبال تن به شكست پرگل داديم كه جبران آن كمي مشكل است، اما غيرممكن نيست وما مي توانيم اين نتيجه را جبران كنيم.

بوستاني ادامه داد: بعد از شكست دردوررفت بازيكنان ما ازانگيزه بسياربالايي برخوردارشدند تا بتوانند با تلاش وارائه فوتبالي قابل قبول نتيجه قبلي را جبران كنند وبا شكست سپاهان به مرحله بعدي رقابتهاي جام حذفي راه پيدا كنند. به همين خاطرطي روزهاي گذشته تمرينات با برنامه اي برگزاركرده ايم وقصد داريم درديدار فردا با تركيبي هجومي گام درميدان بگذاريم تا گلهاي خورده در اصفهان را جبران كنيم.

كريم بوستاني شرايط آب وهوايي را براي هردوتيم يكسان خواند وخاطرنشان كرد: درست است كه بازيكنان استقلال اهوازدرخانه خودشان بازي مي كنند، اما واقعيت اين است كه شرايط آب وهوايي وگرماي هوا براي هردوتيم يكسان است. با اين حال فكرمي كنم ما بتوانيم با ارائه فوتبالي بهترنتيجه بازي رفت را جبران كنيم. درديدارقبلي مقابل پرسپوليس هم هرچند شرايط فرق مي كرد، اما ما درنيمه اول سه گل به اين تيم زديم ومطمئنا مي توانيم همين تعداد گل وحتي گلهاي بيشتري را به سپاهان بزنيم وبه مرحله نيمه نهايي صعود كنيم.

بوستاني كه ازقول اودرباره فيروزكريمي مطالبي به چاپ رسيده بود، دراين مورد گفت: متاسفانه صحبتهايي كه ازقول من درمورد آقاي كريمي دريكي از نشريات ورزشي به چاپ رسيده بود به هيچ وجه صحت ندارد وحرفهاي من نبوده است. آقاي كريمي ازمربيان با افتخارفوتبال ايران هستند كه دررقابتهاي آسيايي نيزبراي كشورمان افتخاركسب كرده وقطعا مي تواند به فوتبال اهوازكمك كند. ايشان استقلال اهوازرا ازدسته اول به ليگ برترآورده ومي توانند درآينده هم به تيمهاي اهوازكمك كنند.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهوازبا بيان اين نكته كه كليه بازيكنان اين تيم را دراختياردارد ازچند تغييردرتركيب اصلي براي ديدار فرداخبرداد وابرازاميدواري كرد كه اين تيم بتواند با شكست سپاهان وجبران نتيجه ديداررفت به مرحله نيمه نهايي رقابتهاي جام حذفي باشگاههاي كشورراه پيدا كند.