سمينار شناي موزون در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين سميناروحيد مرادي رئيس فدراسيون شنا، پيرامون ادغام انجمن شناي بانوان درفدراسيون وبه طبع هيات شناي بانوان استانها با هياتهاي شناي آقايان، ايجاد محيطي مناسب جهت همكاري همه جانبه بانوان وآقايان براي پيشبرد اهداف فدراسيون و شناي كشورصحبت كرد.

سپس فرشته عدل نايب رييس فدراسيون درورزش بانوان به كليه مربيان، داوران، مدرسين و مسوولين شناي بانوان استانها توصيه نمود، بدورازهرگونه سوء تفاهم با همكاري همه جانبه وصميمانه به آموزش وارتقاي ورزش بانوان كشورهمت گمارند.

مطرح نمودن مشكلات استانها وتدبيرجهت حل آنها، نحوه همكاري مسوولين ورزش بانوان استانها، هماهنگي بين داوران، مربيان سراسر كشورونحوه اجراي مسابقات شناي موزون ازديگرمباحث مطرح شده دراين گردهمايي بود.