مینی روبات سندباد در جستجوی کالاهای کشتیهای باستان

به گزارش خبرگزاری مهر، "سندباد- ال" مخفف عبارت "سیستم یکپارچه دریایی برای کالاهای باستانی منطقه لایزیو" بوده و ساخت "سازمان فناوریهای نوین، انرژی و محیط زیست" ایتالیا است.

روزنامه کورییره دلا سرا در توصیف این مینی روباتها نوشته است: "عنوان این روبات ماجراهای سندباد، دریانورد پارسی داستانهای هزار و یک شب را تداعی می کند."

هدف از ساخت روباتهای "سندباد- ال" کاوش اعماق دریای مدیترانه برای یافتن کالاهایی است که از کشتیهای فینیقیها، یونانیها، رمی ها و بیزانسیها در هزاران سال پیش به یادگار مانده اند.

این روباتهای سیار خودمختار جوینده کالاهای باستانی زیر دریا از سیستم "هوش گروهی" استفاده می کنند. این سیستم با الهام از رفتار حشرات و حیوانات اجتماعی مثل کلونیهای مورچه ها و زنبورهای عسل توسعه یافته است.

این سیستم نشان می دهد که تواناییهای گروه در شبکه های تعاملی میان افراد و محیط زیست نقش بسیار مهمی در پیشرفت برنامه ها ایفا می کنند.

این روباتها موقعیت خود را با سیستم "جی پی اس" پیدا می کنند و یک محقق از طریق یک لپ تاپ آنها را به سوی مقصد هدایت می کند.