سطح رقابتهای جهانی با آسیا قابل مقایسه نیست/ کارمان سخت است

احسان لشکری کشتی گیر آزادکار وزن 84 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در رقابتهای جام تختی در کرمانشاه بیشتر رقبای خود را شکست داده و حتی کشتی گیر ترک را نیز پشت سرگذاشتم در همین رقابتها در تهران نیز نجاتیان را بردم اما در دیدار فینال نتوانستم قابلیت های خود را مقابل حسین زاده نشان دهم.

وی گفت: با تصمیم کادر فنی به رقابتهای ازبکستان اعزام شدم و در این مسابقه نیز توانستم حریفان مدعی را شکست داده و صاحب مدال طلا شوم و پس از آن با تصمیم کادر فنی راهی رقابتهای قهرمانی آسیا شدم.

دارنده مدال طلای آسیا گفت: در رقابتهای قهرمانی آسیا بیشتر رقبای سرسخت من حضور داشتند و من با توجه به تمرینات خوب و پرفشاری که زیر نظر کادر فنی پشت سرگذاشته بودم توانستم صاحب مدال طلا شوم.

وی اظهار داشت: دراین چند سال همیشه نفر دوم وزن 84 کیلوگرم بودم اما امسال تلاش می کنم با پشت سرگذاشتن تمرینات مناسب نظر کادر فنی را جلب کرده و صاحب دوبنده تیم ملی در رقابتهای جهانی دانمارک شوم.

لشکری تصریح کرد: سطح رقابتهای جهانی با مسابقات آسیا قابل مقایسه نیست بنابراین سعی خواهم کرد تمرینات منظمی را انجام دهم و با ترمیم نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود و آنالیز حریفان سرشناس در صورت شرکت در این رقابتها بهترین نتیجه ممکن را بدست آورم.