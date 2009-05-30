آخرین وضعیت راه اندازی دانشگاه فارابی در سوریه/ نحوه مشارکت ایران و سوریه

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب خبر داد: پس از برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه فارابی در ایران جلسه بعدی این هیئت تا دو ماه آینده در سوریه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه فارابی شعبه دانشگاه تربیت مدرس در سوریه نیست، گفت: دانشگاه تربیت مدرس از طرف دولت مجری راه اندازی این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: دولت سوریه زمینی را برای دانشگاه فارابی در نظر گرفته که قرار است مسائل مربوط به تملک آن بررسی شود. همچنین قرار شده یک حساب دولتی برای این دانشگاه در سوریه ایجاد شود که سهم ایران و سوریه به این حساب واریز شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 50 نقشه تهیه شده است به مهر گفت: در جلسه بعدی هیئت امنا طرح جامع دانشگاه بررسی می شود.

دانشجو در رابطه با طراحی لوگوی دانشگاه فارابی گفت: دانشگاه تربیت مدرس تا به حال پنج لوگو و طرف سوری نیز سه لوگو را پیشنهاد کرده اند که در جلسه هیئت امنا در مورد آن تصمیم گیری می شود.

وی گفت: سهم ایران در دانشگاه فارابی 60 درصد و سهم طرف سوری 40 درصد است و سود و ضرر نیز به همین ترتیب تقسیم بندی می شود.