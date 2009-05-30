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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۸:۵۶

حافظه های دیجیتالی با کمک فناوری نانو ابدی می شوند!

حافظه های دیجیتالی با کمک فناوری نانو ابدی می شوند!

پژوهشگران آمریکایی با کمک فناوری نانو موفق شدند به دستگاه حافظه جدیدی دست یابند که می تواند اطلاعات را یک میلیارد سال در خود ذخیره و به این ترتیب حافظه های دیجیتال را ابدی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی فلاپی دیسکها می توانستند میزان کمی از اطلاعات را برای یک دوره بسیار کوتاه در خود ذخیره کنند. این درحالی است که اکنون گروهی از محققان دانشگاه برکلی با کمک فناوری نانو نمونه آزمایشی حافظه ای را ساخته اند که می تواند اطلاعات را برای یک دوره نامحدود در خود نگه دارد.

این حافظه دیجیتال ابدی می تواند عمر متوسط 10 تا 13 سال کارت های حافظه فعلی را به یک میلیارد سال افزایش دهد.

براساس گزارش اسلش دات، گنجایش این حافظه برابر با یک ترابایت در اینچ مربع (یک تریلیون بیت) است. نکته جالب در این حافظه این است که کاملا بدون استفاده از سیلیکون ساخته شده است.

دانشمندان آمریکایی در ساخت این نمونه آزمایشی از نانو ذرات آهن در یک نانولوله کربنی استفاده کردند. در حضور یک سیگنال الکترونیکی، نانوذرات می توانند کنترل و با دقت بسیار بالا به داخل نانولوله هدایت شوند.

به این ترتیب، سیستمی از حافظه های قابل برنامه ریزی ایجاد می شود که ثبت اطلاعات دیجیتالی و بازتولید آنها را از طریق فناوری سخت افزارهای معمولی امکانپذیر می کند.

کد مطلب 887281

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